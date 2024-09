Chủ tịch La Liga mỉa mai Premier League

Trong bài phát biểu mới nhất, Chủ tịch Tebas có ý mỉa mai Premier League, giải đấu hàng đầu nước Anh, khi nhắc nhở rằng họ chưa có cầu thủ nào giành Quả bóng Vàng kể từ năm 2008. Ông cho rằng La Liga vẫn luôn sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc, ngay cả khi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đã rời đi.

Theo ông Tebas, điều quan trọng nhất để đánh giá một giải đấu không chỉ là có những cầu thủ giỏi, mà còn là có những câu lạc bộ mạnh, thương hiệu giải đấu tốt và được quốc tế công nhận. Ông lấy ví dụ về Cristiano Ronaldo đến Juventus và Messi, Neymar, Mbappe đến PSG, nhưng Serie A và Ligue 1 vẫn không thể thành công như mong đợi.

"Cầu thủ là quan trọng, nhưng không phải là tất cả", Tebas kết luận. "Có những chiến lược khác cần được ưu tiên để phát triển một giải đấu".

Những phát biểu của Tebas cho thấy ông rất tự tin vào sức hút của La Liga, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ Premier League và các giải đấu khác. Ông tin rằng La Liga vẫn là một trong những giải đấu hàng đầu thế giới và sẽ tiếp tục sản sinh ra những ngôi sao bóng đá hàng đầu trong tương lai.

Vừa qua, Marca khẳng định Vinicius Jr được đơn vị tổ chức thông báo rằng anh sẽ giành Quả bóng vàng 2024, vượt qua những ứng viên nặng ký, trong đó có Rodri từ Premier League. Nếu điều này trở thành sự thật, Premier League vẫn chưa thể giải cơn khát Quả bóng vàng kể từ khi Cristiano Ronaldo được vinh danh vào năm 2008.

Những năm gần đây, dàn sao Premier League cũng đã ở rất gần giải thưởng cao quý này. Tuy nhiên, họ đều ngậm ngùi thất bại trước Messi, đó là Virgil Van Dijk (2019) và Erling Haaaland (2023).

