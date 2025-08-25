Chủ tịch Hội Tĩnh mạch TP.HCM viết văn để giữ đầu óc tỉnh táo

Sau hơn một thập kỷ viết văn đều đặn, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP.HCM, chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn và vừa ra mắt tác phẩm thứ 13.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam cho rằng văn chương có vai trò quan trọng trong việc giữ cho não tỉnh táo và giúp các bác sĩ có thêm nhiều cảm xúc. Ảnh: BTC.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch Việt Nam, được biết đến trong ngành y với chuyên môn sâu về phẫu thuật mạch máu và hơn 40 năm kinh nghiệm hành nghề.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ông đã xuất bản 12 đầu sách, trong đó có nhiều tác phẩm văn học phản ánh đời sống người bác sĩ. Đến đầu năm nay, ông chính thức được công bố là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tại buổi ra mắt cuốn sách Những ngày ở Paris vào sáng 24/8 tại TP.HCM, ông chia sẻ quá trình viết kéo dài nhiều năm, bắt đầu như một thói quen cá nhân nhằm duy trì hoạt động trí não. Cuốn sách thứ 13 của ông thuộc thể loại hồi ức, ghi lại các trải nghiệm trong thời gian học tập và làm việc y khoa tại Pháp.

Bác sĩ cầm bút

Bắt đầu viết văn gần 20 năm trước, PGS.TS Nguyễn Hoài Nam xem đây như một cách rèn luyện trí não sau giờ làm việc và giữ cho đầu óc tỉnh táo trước căn bệnh Parkinson. Ông thường dành thời gian mỗi buổi chiều để viết, duy trì thói quen tại một góc bàn cố định trong phòng làm việc tại bệnh viện.

Hiện, ông Nam đặt mục tiêu mỗi năm xuất bản từ một đến hai cuốn sách. Ông cho biết, bên cạnh cuốn Những ngày ở Paris vừa ra mắt, một tập sách mới mang tên Trên những nẻo đường tôi qua, gồm khoảng 60 bài viết thuộc thể loại tản văn và ký sự du lịch, cũng đang được thực hiện.

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam là tác giả của 13 đầu sách văn học lẫn chuyên ngành. Ảnh: BTC.

Tính đến nay, tác giả đã ra mắt 8 tác phẩm văn học và 5 quyển sách về chuyên môn y học. Dù văn chương không phải sự nghiệp chính, PGS.TS Nguyễn Hoài Nam chia sẻ mong muốn kết nối y học với văn học, hai lĩnh vực tưởng như xa nhau nhưng đều xoay quanh con người và sự sống.

Là bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành mạch máu, tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân và ca bệnh nặng, ông Nam cho rằng chuyện viết lách giúp mình giữ được cảm xúc, tránh chai sạn sau nhiều năm hành nghề.

“Nếu không có văn chương, người bác sĩ rất dễ trở nên vô cảm. Văn chương giúp nâng đỡ tâm hồn của con người. Y học và văn chương tuy xa mà lại gần gũi vì ngành y hiểu sâu sắc về cơ thể, sinh học, con người, từ đó hiểu sâu hơn về tâm lý, điều rất cần cho văn chương”, ông chia sẻ.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho biết việc một bác sĩ hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn chương là điều hiếm gặp và rất đáng ghi nhận.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho rằng việc có những bác sĩ cầm bút là đáng quý. Ảnh: H.L.

Bà nói: “Đã là bác sĩ giỏi mà còn là nhà văn nữa thì là một điều đáng quý. Những tác phẩm của bác sĩ Nguyễn Hoài Nam không chỉ phản ánh phần nào đời sống của người làm nghề y, mà còn cho thấy chiều sâu nội tâm và sự nâng đỡ tâm hồn, điều mà văn chương luôn hướng đến”.

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhấn mạnh việc ông Nam chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là một tin vui đối với giới văn chương TP.HCM, bởi sự góp mặt của những người viết đến từ lĩnh vực y học góp phần làm phong phú thêm tiếng nói trong văn học đương đại.

Hồi ức về thời học y ở Paris

Những ngày ở Paris là tác phẩm thứ 13 của PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Cuốn sách dài hơn 250 trang, được giới thiệu là hồi ức về quãng thời gian tác giả học tập và làm việc tại Pháp, đồng thời ghi lại nhiều trải nghiệm cá nhân liên quan đến nghề y.

Paris trong sách hiện lên như một không gian vừa lãng mạn vừa thực tế, nơi diễn ra các ca trực đêm, các va chạm đầu đời trong môi trường y khoa, xen lẫn với cảm nhận về thành phố, con người và ký ức cá nhân.

Những ngày ở Paris là tập hồi ký kể về thời gian học tập và làm việc ở Pháp của vợ chồng PGS.TS Nguyễn Hoài Nam.

Một số chi tiết trong sách cũng gợi lên khía cạnh nội tâm của người làm nghề y thông qua các quan sát, đối thoại và cảm xúc trong môi trường bệnh viện nước ngoài. Tác phẩm được viết với mục tiêu, theo tác giả, là để tri ân những người đã giúp đỡ vợ chồng ông ở Paris, cũng là dịp để ông nhớ lại hành trình học tập và làm nghề xa xứ.

Nhà văn Trầm Hương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho rằng tác phẩm của ông Nguyễn Hoài Nam không chỉ thể hiện cảm xúc cá nhân, mà còn truyền tải được cảm nhận về sứ mệnh của nghề y.

“Tác phẩm không chỉ đơn thuần kể chuyện Paris, mà là sự suy ngẫm về những giá trị cuộc sống, về sự tận hiến với nghề và cả những kỷ niệm riêng tư của một bác sĩ. Có những đoạn văn khiến người đọc phải dừng lại để nghĩ về lòng nhân ái, về những gì y khoa có thể chạm đến ngoài kỹ thuật, đó là tâm hồn con người”, bà nhận xét.

Những ngày ở Paris được kỳ vọng sẽ khuyến khích tăng cường các tiếng nói mang chất văn học từ những người làm trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, tác phẩm đóng vai trò như một sợi dây liên kết giữa hai lĩnh vực tưởng chừng tách biệt là văn chương - y tế.