Chủ tịch Hà Tĩnh chỉ đạo 'nóng' sau vụ lật xe khách thảm khốc

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả điều tra, khắc phục hậu quả vụ lật xe khách trên tuyến quốc lộ 1A làm 25 người thương vong.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vào đêm 25/7, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với Khu quản lý đường bộ khảo sát hạ tầng giao thông để kiến nghị khắc phục những bất cập, nâng cấp hạ tầng giao thông. Lắp đặt các biển báo, biển cảnh báo an toàn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông để nhắc nhở, nâng cao ý thức cho người dân.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra nhiều chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Lực lượng Công an, CSGT tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp trên với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Triển khai nghiêm túc các chuyên đề tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá khổ, điều kiện kinh doanh vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (gồm xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe đưa đón học sinh). Chú trọng kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện; thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe và được lưu trữ trên thiết bị.

Hiện trường vụ lật xe khách thảm khốc trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh làm 25 người thương vong. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tránh vượt, không chấp hành tín hiệu đèn và hiệu lệnh vạch kẻ đường đối với người lái xe. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Xử lý nghiêm với các vi phạm của lái xe, nhà xe, chủ xe, và các cá nhân có liên quan.

Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm công tác kiểm tra điều kiện phương tiện, lái xe trước khi xuất bến theo quy định. Kiên quyết không cho xuất bến các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất cấm, phương tiện không đủ điều kiện, không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Cán bộ Công an đang làm việc, lấy lời khai của Lê Ngọc Thành - tài xế điều khiển xe khách biển số 43F - 007.76 của nhà xe Tân Kim Chi. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 2h10 ngày 25/7, Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tại phư Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Tân Kim Chi mang biển số 43F - 007.76 chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km571+800 quốc lộ 1A đoạn qua Tổ dân phố Đông Trinh (phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) thì mất lái va vào các cột mốc bên đường dẫn đến lật xe làm 10 người chết, 15 người bị thương.

Trong ngày 25/7, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Lê Ngọc Thành. Ngày 26/7, cơ quan Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đang tập trung điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.