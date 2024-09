Chủ tịch Bắc Ninh yêu cầu xử lý các điểm 'nóng' ô nhiễm môi trường

Ngày 17/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, tới đây tỉnh sẽ tiếp tục rà soát và khẩn trương xử lý các điểm “nóng” gây ô nhiễm môi trường, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại Phong Khê, Phú Lâm, Văn Môn và các địa phương có làng nghề gây ô nhiễm môi trường.

Sở TN&MT được yêu cầu tiếp tục rà soát các điểm “nóng” gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh để đề xuất giải pháp xử lý; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, đưa ra giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân tích cực tham gia ứng phó, khắc phục sự cố do bão số 3 gây ra.

Đồng thời, ông đánh giá cao các cơ quan báo chí, truyền thông đã chủ động trong công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin kịp thời, liên tục tạo sự lan tỏa trong dư luận, nhờ đó triển khai phương án ứng phó “4 tại chỗ” nhịp nhàng, phát huy hiệu quả, Bắc Ninh không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản được hạn chế tối đa, không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các dự án công trình trọng điểm, nhất là dự án đường vành đai 4, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu để bù thời gian bị chậm do nhiều yếu tố; thực hiện cao điểm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến ngày 30/11 bàn giao 100% mặt bằng sạch để triển khai thi công các dự án.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần sớm hoàn thiện quy định bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng mà giấy phép đã hết hạn khi Nhà nước thu hồi đất; diện tích đất xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục rà soát hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, sớm phát hiện sự cố, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý; vận dụng các quy định để hỗ trợ tối đa cho các hộ dân bị thiệt hại, gặp khó khăn do bão số 3 gây ra.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng và các địa phương rà soát tổng thể hạ tầng thoát nước trong các khu công nghiệp và địa bàn khu dân cư cạnh khu công nghiệp; Sở Công Thương tiếp tục phối hợp, chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh và các đơn vị cung ứng khắc phục sự cố, cung cấp điện đảm bảo ổn định để phát triển sản xuất.

