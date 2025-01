Chủ siêu thị gốc Việt ở New Orleans bị bắn chết

Bà Thanh Vu - chủ siêu thị Viet My ở Village de l'Est (thành phố New Orleans) hơn 30 năm qua thiệt mạng vì bị bắn vào ngày đầu năm mới, con gái bà - Mai Vu - xác nhận hôm 3/1.

Thành viên Hội đồng thành phố New Orleans Oliver Thomas đăng trên Facebook về vụ chủ siêu thị gốc Việt bị sát hại trong vụ cướp. Cảnh sát thành phố New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) phản ứng với cuộc gọi vào lúc 18h55 hôm 1/1 đã đến siêu thị Viet My ở khu đông thành phố. Khi đến nơi, họ tìm thấy bà Thanh Vu và xác định người phụ nữ này tử vong tại hiện trường, theo trang Nola.com. Mai Vu - con bà Thanh Vu - xác nhận mẹ mình bị giết trong siêu thị vào khoảng 18h. Thành viên Hội đồng thành phố New Orleans Oliver Thomas đã đăng trên Facebook về vụ chủ siêu thị gốc Việt bị sát hại trong vụ cướp. "Hãy cùng tôi cầu nguyện cho gia đình bà Thanh Vu", ông Thomas viết. Dù bà Mai Vu không bình luận thêm về cái chết của mẹ mình, bà nhắc lại một bài viết trên Tạp chí Gambit xuất bản năm 2011. Theo đó, bà Thanh sẵn sàng mang lại cơ hội việc làm cho dân nhập cư chuyển đến New Orleans sau siêu bão Katrina vào năm 2005. Trước khi định cư ở Mỹ, bà Thanh, sinh năm 1959 ở Phan Thiết, là mẹ của 6 người con. Chưa có thông tin thêm về vụ sát hại, bao gồm nghi phạm. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra.