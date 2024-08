Chủ nhà vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng

Chiến thắng áp đảo với tỷ số 3-0 trước đội TP.HCM giúp Công an TP.HCM giành chức vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng tranh cúp “Báo Công an TP.HCM”.

Đội Công an TP.HCM vô địch giải đấu trên sân nhà. Tối 16/8, đã có đông người hâm mộ bóng chuyền tới nhà thi đấu Tân Bình để theo dõi trận tranh chức vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng. Không nằm ngoài dự đoán, đội Công an TP.HCM với lực lượng nhỉnh hơn đã phát huy tối đa sức mạnh, theo đó giành chiến thắng 25-16, 25-23 và 25-20. Đội TP.HCM dù thua cuộc vẫn không có gì phải quá thất vọng. Họ đã chơi trận đấu hay, nhiều thời điểm so kè từng điểm số với đối thủ. Chính điều này đẩy trận đấu lên mức cao trao và kịch tính, theo đó nhận được sự tán thưởng từ người hâm mộ. Khép lại giải đấu, đội Công an TP.HCM giành chức vô địch, trong khi TP.HC về nhì. Hai đội đồng hạng ba là CLB Visaka (Campuchia) và Bến Tre. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một số phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Phạm Thoại Phương (Công an TP.HCM) thắng giải chuyền 2 xuất sắc, Chế Quốc Vô Lít (TP.HCM) nhận giải phụ công xuất sắc. Các giải chủ công hay nhất, đối chuyền xuất sắc, Libero cũng có chủ, theo đó lần lượt thuộc về Lâm Văn Sanh (Công an TP.HCM), Sokchea (Visaka) và Nguyễn Trung Hiếu (Công an TP.HCM).