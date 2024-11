Chris Evans vẫn gây thất vọng

"Red One" bị chê kịch bản kém và dàn sao diễn xuất thiếu điểm nhấn, kéo dài chuỗi phim gây thất vọng của Chris Evans sau chia tay Marvel.

Red One, tác phẩm lấy đề tài Giáng sinh "ngốn" 250 triệu USD kinh phí sản xuất của Amazon MGM, được phát hành tại Anh chỉ sau một tuần kết thúc lễ hội hóa trang Halloween. Hôm 6/11, Daily Mail đưa tin Chris Evans, The Rock và đoàn làm phim có mặt ở Potters Fields Park, London để quảng bá tác phẩm.

Không chỉ chứng kiến lần đầu hai tài tử quyến rũ nhất thế giới hợp tác, đây còn là dự án tái ngộ giữa The Rock và đạo diễn Jake Kasdan. Tuy nhiên, ở những suất chiếu đầu tiên, bộ phim đón nhận hiệu ứng không mấy tích cực từ giới phê bình và khán giả.

'Chris Evans là điểm gây bối rối của phim'

Trong Red One, Chris Evans vào vai thợ săn tiền thưởng khét tiếng Jack O’Malley, phối hợp cùng đội trưởng đội an ninh Callum Drift (The Rock) để giải cứu ông già Noel (J.K. Simmons) khỏi mụ phù thủy độc ác trước Giáng sinh.

Theo cây bút Adam White của Independent, phim sở hữu cốt truyện tệ, các diễn viên thể hiện chưa tới. Chuyên gia đánh giá: "Chris là điểm gây bối rối nhất. Thủ vai một tên tội phạm bị kéo vào thế giới của yêu tinh và gấu Bắc Cực biết nói, cậu ấy không có gì để làm ngoài việc thở hổn hển và rùng mình, nói những câu sáo rỗng như: 'cái quái gì thế?', 'hả?'".

Nhà phê bình David Rooney của Hollywood Reporter cũng đồng tình rằng các phân đoạn hóm hỉnh trong bộ phim chứa yếu tố hài hước, hành động như Red One hơi quá sức với Evans, khiến tài năng của anh chưa được đặt để đúng chỗ. "Anh ấy xứng đáng có đất diễn tốt hơn, thay vì chỉ xuất hiện với đoạn hội thoại vô nghĩa", Rooney bình luận.

Screenrant chấm phim chỉ 3/10 điểm, chê The Rock diễn nhạt, Evans có phong thái lôi cuốn nhưng nhìn chung lạc lõng giữa mạch câu chuyện, chưa có sự thay đổi cảm xúc ở hồi kết.

Còn Screendaily nhận xét Jack O’Malley - Callum Drift là "bộ đôi kỳ lạ", và nụ cười khẩy của Evans "không thể biến Jack thành một gã khốn đáng yêu" mà đạo diễn mong muốn.

"Việc có The Rock và Chris Evans không phải là sự nâng cấp hay hạ cấp cho phim. Nếu kịch bản hay hơn hoặc toàn bộ phim đừng giống một bữa tiệc âm nhạc death metal trong xưởng chứa máy bay thì có thể Red One sẽ sánh ngang với Spirited (2022)" - Tim Robey, tác giả bài viết "Red One: Bộ phim vô hồn không có trong danh sách quà Giáng sinh của bất kỳ ai" được đăng trên Telegraph.

Trong số những bài đánh giá từ khán giả, tài khoản có nick name GSP viết: "Niềm vui về Giáng sinh đã cũ và Chris Evans tự làm mình xấu hổ với màn trình diễn mà từng phút giây trôi qua đều na ná nhau".

Chuỗi thất vọng kéo dài

Red One nối dài chuỗi thất bại của Chris Evans kể từ khi chia tay chiếc khiên gắn liền với Captain America. Trước đó, Lightyear, Ghosted, The Gray Man, Pain Hustlers hay Knives Out có tài tử diễn xuất (hoặc lồng tiếng) đều bị xếp vào danh sách thảm họa, nhiều trong số đó sở hữu phần nội dung đi vào lối mòn.

Từ những gì đã xảy ra, giới chuyên môn nhận thấy vấn đề lớn nhất của Evans nằm ở khâu chọn kịch bản chưa phù hợp. Điều này làm gióng lên hồi chuông báo động về sự nghiệp đang trượt dốc của ngôi sao điển trai.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm ngoái, Evans bày tỏ anh không có động lực thực sự để cống hiến hết mình cho điện ảnh nữa. Với tài tử, đóng phim là sở thích nhưng chẳng phải thứ mà anh không thể sống thiếu. Evans giải thích: "Tôi không muốn chiếm quá nhiều không gian trong ngành công nghiệp mà tôi đã dành 20 năm cho nó".

Nhưng theo Independent, lời giãi bày ấy vẫn chưa đủ giải thích tại sao Evans ngày càng gây thất vọng. Ở Hollywood tồn tại một triết lý mà các diễn viên và nhà làm phim tuân theo rằng "one for them and one for you" (tạm dịch: một cho họ và một cho bạn) - ý chỉ một dự án được sản xuất phải thỏa mãn nhà sản xuất ở mặt thương mại, tiếp theo là thỏa mãn diễn viên, đạo diễn về mặt sáng tạo.

Nhà phê bình phim Adam White nêu suy nghĩ: "Phim của Chris từng phù hợp hoàn hảo với tinh thần này, nhưng gần đây không còn nữa. Anh ấy dường như chỉ đang muốn phục vụ cho vế đầu mà quên mất rằng bản thân mình cũng cần được thăng hoa. Và không có gì ở rạp chiếu làm nản lòng hơn là chứng kiến ​​sức hút ngôi sao hào nhoáng của ai đó lụi tàn trước mắt khán giả".

Sau Red One, chưa thể nói trước được con đường mà Evans đi sẽ lắm chông gai hay trải đầy hoa hồng. Song với fan trung thành - những người tích cực bình luận động viên, bênh vực ngôi sao 43 tuổi giữa làn sóng chê bai của cộng đồng mạng - vẫn có niềm tin rằng Evans sẽ sớm lấy lại phong độ.

Theo Independent, tài tử mới làm việc với đạo diễn phim Past Lives Celine Song trong một dự án hài lãng mạn, hợp tác cùng Dakota Johnson, đồng thời hoàn thành sản xuất bộ phim hài đen của Ethan Coen. Anh cũng sắp bắt đầu quay tác phẩm kinh dị Sacrifice với Anya Taylor-Joy, John Malkovich và Charli XCX. "Những gì anh ấy cần làm là mặc một chiếc áo len dày và xốc lại tinh thần", tờ báo kết luận.