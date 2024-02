Chở giúp người đàn ông ngoại quốc qua chốt, tài xế bị phạt 4,5 triệu

Rời tiệc nhà bạn, lái xe vi phạm nồng độ cồn

Với tinh thần làm việc "xuyên đêm, xuyên Tết", lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.