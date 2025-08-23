Chờ đợi gì ở Apple tháng tới?

|
iPhone 17. Theo MacRumors, dòng iPhone 17 dự kiến được nâng cấp mạnh so với bản tiền nhiệm. Trong đó, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn có thể tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch, sử dụng chip xử lý A19, camera trước nâng cấp lên 24 MP. Dựa trên tin đồn, màn hình thiết bị sẽ dùng công nghệ ProMotion tương tự iPhone Pro. Các màu sắc được đồn đoán gồm tím, xanh lá, xanh dương, đen và trắng. Ảnh: The Verge.
iPhone 17 Air. Phiên bản iPhone hoàn toàn mới trong năm nay dự kiến sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, màn hình kích thước 6,6 inch, chip xử lý A19 Pro (bị giảm thông số) và RAM 12 GB. Để tối ưu độ mỏng, thiết bị nhiều khả năng chỉ có một camera sau với độ phân giải 48 MP, bên cạnh camera trước 24 MP. Apple dự kiến ra mắt phụ kiện pin dự phòng rời để bù đắp dung lượng pin thấp. Giá bán của iPhone 17 Air dự kiến khoảng 950 USD. Ảnh: MacRumors.
iPhone 17 Pro. So với dòng tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro được đồn đoán sở hữu cụm camera mới với kích thước lớn hơn. Các ống kính nhiều khả năng vẫn sắp xếp theo hình tam giác, trong khi đèn flash LED, micro và cảm biến LiDAR được dời sang bên phải. Chip xử lý A19 Pro cũng là điểm nhấn đáng chú ý, bên cạnh camera trước 24 MP, camera telephoto tăng lên 48 MP và bộ nhớ trong tối thiểu 256 GB. Ảnh: MacRumors.
iPhone 17 Pro Max. Dựa trên tin đồn, iPhone 17 Pro Max sở hữu tất cả nâng cấp tương tự phiên bản Pro. Điểm khác biệt đến từ độ dày tăng lên để chứa viên pin lớn hơn (khoảng 5.000 mAh). Màn hình của bộ đôi iPhone 17 Pro dự kiến trang bị công nghệ chống chói, chống trầy tốt hơn, bổ sung tùy chọn màu cam và xanh dương đậm. Giá khởi điểm của thiết bị có thể tăng 50 USD, lần lượt 1.050 USD (iPhone 17 Pro) và 1.250 USD (iPhone 17 Pro Max). Ảnh: 9to5Mac.
Apple Watch Ultra 3. Sau đợt nâng cấp gần nhất vào năm 2023, Apple dự kiến ra mắt phiên bản tiếp theo của Apple Watch Ultra trong tháng 9. Theo 9to5Mac, thiết bị dự kiến tăng kích cỡ màn hình với độ phân giải 514 x 422 pixel. Khả năng kết nối của Watch Ultra 3 được nâng cấp với mạng 5G, dịch vụ vệ tinh để giữ liên lạc tại các khu vực không có sóng. Những cải tiến được đồn đoán khác gồm chip xử lý S10, sạc nhanh hơn và màn hình OLED sáng hơn. Ảnh: Bloomberg.
Apple Watch Series 11. Năm ngoái, Apple Watch Series 10 được nâng cấp mạnh với thiết kế mỏng, mở rộng màn hình và nhiều cảm biến theo dõi mới. Do đó, nhiều tin đồn dự đoán Apple Watch Series 11 chỉ được nâng cấp nhẹ với chip xử lý mới (có thể là S11) và mạng 5G. Ngoài ra, đoạn mã trong watchOS 26 nhắc đến tính năng chưa ra mắt có tên “Sleep Score”, có thể liên quan đến theo dõi giấc ngủ. Ảnh: Bloomberg.
Apple Watch SE thế hệ 3. Sau 3 năm, dòng smartwatch rẻ nhất của Apple nhiều khả năng có phiên bản mới trong năm nay. Dù tin đồn còn khá ít, MacRumors dự đoán sản phẩm sở hữu màn hình lớn hơn (tương đương Apple Watch Series 7-9) và chip xử lý mới. Ngoài ra, có khả năng sản phẩm chuyển sang khung nhựa thay vì nhôm để tiết kiệm chi phí, hỗ trợ nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: MacRumors.
Phần mềm mới. Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ công bố ngày phát hành chính thức loạt phần mềm mới như iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26… Lần đầu xuất hiện tại hội nghị WWDC 2025 hồi tháng 6, các phần mềm nổi bật với giao diện Liquid Glass và loạt tính năng mới. Vào tháng 7, Apple đã phát hành rộng rãi bản thử nghiệm cho người dùng để kiểm tra, hoàn thiện trước khi nâng cấp chính thức. Ảnh: Apple.
Những bất ngờ khác. Tuy dành riêng cho iPhone và Apple Watch, sự kiện tháng 9 của Táo khuyết vẫn thường xuyên có những sản phẩm khác. Theo 9to5Mac, vài thiết bị đáng chú ý có thể xuất hiện gồm AirTag 2 với chip Ultra Wideband thế hệ mới, Apple TV 4K với chip nhanh hơn, HomePod mini 2 trang bị modem mạng tự phát triển và kính Vision Pro phiên bản mới. Dù vậy, các sản phẩm vẫn có khả năng ra mắt chậm hơn vào cuối năm nay. Ảnh: The Verge.
