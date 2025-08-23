Chờ đợi gì ở Apple tháng tới?

Apple Watch Ultra 3. Sau đợt nâng cấp gần nhất vào năm 2023, Apple dự kiến ra mắt phiên bản tiếp theo của Apple Watch Ultra trong tháng 9. Theo 9to5Mac, thiết bị dự kiến tăng kích cỡ màn hình với độ phân giải 514 x 422 pixel. Khả năng kết nối của Watch Ultra 3 được nâng cấp với mạng 5G, dịch vụ vệ tinh để giữ liên lạc tại các khu vực không có sóng. Những cải tiến được đồn đoán khác gồm chip xử lý S10, sạc nhanh hơn và màn hình OLED sáng hơn. Ảnh: Bloomberg.