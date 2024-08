Chờ cảnh múa đẹp nao lòng giữa cánh đồng lúa chín ở Hội An

Trong 4 ngày (22-25/8), tại Hội An, du khách lần đầu chiêm ngưỡng vở diễn nghệ thuật trên cánh đồng lúa chín, dưới ánh hoàng hôn với vẻ đẹp bình dị, hiền hòa của "phố cổ" đương độ gặt hái.

Buổi biểu diễn diễn ra trong 4 ngày 22-25/8 vào lúc mặt trời lặn tại Hội An. Ảnh: TT VHTT - TT&TH TP Hội An.

Hội An từ lâu được du khách bốn phương biết đến với Đêm rằm Phố cổ, Chùa Cầu, bãi biển và rừng dừa… Nhưng với vở diễn Rơm, lần đầu tiên chúng ta được say lòng với cảnh sắc và nghệ thuật trên cánh đồng lúa chín, cảm nhận đầy đủ hương vị, sắc màu và không khí của mùa gặt hái.

Rơm chiêu đãi du khách những tiết mục múa đương đại xuất sắc ngay trên cánh đồng bát ngát Hội An, nơi ánh hoàng hôn tắm đẫm phong cảnh trong một sắc vàng ấm áp.

Rơm kể về tình cảm bình dị và chân chất của gia đình nông dân Việt Nam. Đó là những ụ rơm chất cao hàng mét, đứng sừng sững cạnh nhà và là "chứng nhân" cho biết bao sự kiện quan trọng trong đời.

Từ hồi ông bà còn trẻ, quen nhau, cưới nhau rồi sinh con, đến khi những đứa trẻ chào đời và trải qua thời thơ ấu chơi đùa, tinh nghịch dưới những ụ rơm. Theo thời gian, những đứa trẻ lớn lên, ông bà lại ra ngồi dưới ụ rơm tính chuyện dựng vợ gả chồng cho chúng.

Arabesque, đơn vị tổ chức, cho biết đây là lần đầu tiên giới thiệu hình thức kết hợp giữa nghệ thuật múa đương đại và thiên nhiên nhiên (ambiance dance) đến với TP Hội An. Tuy nhiên, với lòng yêu mến vùng đất thơ mộng cùng cùng kinh nghiệm biên đạo, biên đạo Nguyễn Tấn Lộc sẽ mang đến một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng cho làng quê Hội An.

Một số hình ảnh về vở diễn Rơm sẽ được trình diễn trước công chúng. Ảnh: TT VHTT - TT&TH TP Hội An.

Đặc biệt, Rơm còn là nỗ lực của UBND TP Hội An trong việc xây dựng và phát triển địa phương trở thành thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch. Trong đó chú trọng nhất là việc phát huy và sáng tạo các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật; chủ trương quan tâm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, lựa chọn sự phát triển bền vững, coi trọng các giá trị sinh thái và nhân văn, tạo cơ hội và ươm mầm cho các giá trị sáng tạo mới trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của Hội An, nhằm khẳng định và phát huy danh hiệu Hội An - thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh và trân trọng lòng yêu mến và tâm huyết của Arabesque Vietnam mang một sản phẩm văn hoá - du lịch độc đáo đến với Hội An. Thông qua vở diễn Rơm, du khách lần đầu tiên sẽ được thưởng thức nét đẹp mộc mạc của xóm làng nông thôn, cánh đồng mùa gặt và sản phẩm thủ công từ rơm. Rơm cũng là một phần trong định hướng tương lai nhằm mang các tác phẩm văn hoá - nghệ thuật đỉnh cao đẳng cấp quốc tế đến với TP Hội An".

Trong khi đó, giám đốc nghệ thuật Nguyễn Tấn Lộc chia sẻ: "Câu chuyện về Rơm không chỉ là một buổi biểu diễn múa; đó là một dịp tôn vinh sự khéo léo và tinh thần bền bỉ của người dân Việt Nam. Khi buổi biểu diễn diễn ra, vào khoảnh khắc dịu dàng của hoàng hôn, chúng tôi hy vọng khán giả, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, sẽ cảm nhận được điều gì đã định hình nên nền văn hóa đặc biệt này".

"Rơm" có thời lượng 60 phút/suất, diễn ra lại cánh đồng Trái Tim Lúa Hội An, khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An. Vở diễn chỉ có 4 suất, diễn ra trong 4 ngày, từ 22 đến 25/8 vào lúc mặt trời lặn (dự kiến 17h30-18h30) với tổng số ghế trên khán đài là 240 khách/ suất.