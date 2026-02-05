Chợ Bến Thành thay đổi thế nào từ thời xe điện đến metro?

Theo TS Nguyễn Đức Hiệp, hơn 100 năm trước khi trở thành ga trung tâm của hệ thống metro TP.HCM, khu vực trước chợ Bến Thành là điểm giao của tuyến tramway (xe điện) Sài Gòn - Chợ Lớn và tuyến xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho, tuyến xe lửa đầu tiên ở Đông Dương. Nơi đây cũng là trung tâm đường bộ với nhiều trạm xe buýt, xe đò. Có thể nói, quảng trường này là “trái tim” của hệ thống giao thông công cộng của TP.HCM xưa và nay, nơi giao thoa giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa hạ tầng.