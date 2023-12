Chịu di chứng suốt 25 năm vì lỡ thời gian 'vàng' điều trị Zona

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Phượng thuộc khoa Da liễu Bệnh viện FV, nhiều trường hợp điều trị Zona ở giai đoạn trễ, gặp nguy cơ chịu biến chứng đau, mất ngủ, trầm cảm… kéo dài.

“Bệnh nhân có thể khỏi Zona nếu phát hiện và điều trị sớm. Thời gian 'vàng' để điều trị là 72 giờ đầu. Đây là giai đoạn cơ thể có thể phục hồi tốt. Ngược lại, nếu trễ hơn, bệnh nhân có thể bị kiệt quệ về sức khỏe. Tuổi tác hoặc bệnh nền là những lý do khiến bệnh nhân bị ảnh hưởng, gây ra di chứng Zona thần kinh”, bác sĩ Phượng chia sẻ.

Đau nhức, mất ngủ suốt 25 năm

Bà N. (65 tuổi, Singapore) đến khám và điều trị tại FV do đau hậu Zona. Đáng nói, do thời điểm phát hiện trễ so với thời gian “vàng” điều trị Zona, bà đã phải chịu cơn đau dai dẳng suốt 25 năm.

Bác sĩ Phượng cho biết bệnh nhân N. từng bị Zona cách đây 25 năm. Song, do không biết bản thân mắc bệnh gì nên chủ quan không điều trị khi có các triệu chứng đau nhức, ho sốt, nổi mụn nước…

Đến khi da nổi hạt mẩn đỏ, bà mới đến khoa da liễu để khám. Sau đó, dù vết thương đã lành, bệnh nhân vẫn đau nhức, thường xuyên mất ngủ. Bà N. đã tìm nhiều nơi để điều trị trước khi đến với FV.

Bệnh Zona do virus herpes zoster gây ra. Ảnh: Freepik.

Bệnh Zona do virus herpes zoster gây ra. Virus tấn công vào rễ thần kinh của người bệnh sẽ dẫn đến những hiện tượng: Đau bỏng rát, đau như bị phỏng, đau châm chích như kiến bò, đau như điện giật, đau như bị dao đâm...

Bệnh nhân bị chạm nhẹ vào da cũng có thể đau. Thậm chí, một số người còn bị đau khi nhai. Tuy nhiên, cũng có trường hợp vùng da bị Zona mất cảm giác. Sau khi tắm, bệnh nhân dùng khăn lau thì thấy vùng da bị Zona không có cảm giác khi tiếp xúc.

Bác sĩ Phượng cho biết cứ 10 ca bệnh Zona đến khám tại FV thì có 5 ca bị đau hậu Zona do lỡ thời gian vàng điều trị.

Thứ nhất, Zona rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác (kiến ba khoang đốt, viêm da do côn trùng cắn…). Do các triệu chứng không rõ ràng nên người bệnh thường đến các khoa tim mạch, tiêu hóa, cấp cứu… thay vì da liễu. Khi gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu, bệnh thường đã qua thời gian dùng thuốc điều trị đặc hiệu.

Bác sĩ Nguyễn Kim Phượng thuộc khoa Da liễu, Bệnh viện FV. Ảnh: FV.

Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm bị bệnh giời leo nên chữa theo mẹo dân gian. Người mắc bệnh giời leo không được nói ra tên bệnh vì nó sẽ lan ra và ăn vào hệ thần kinh.

Bác sĩ Phượng khuyến cáo bệnh nhân không nên sử dụng các liệu pháp này. Đó là các phương pháp chưa được kiểm chứng và có thể gây ra những biến chứng như nhiễm trùng da, nặng hơn là nhiễm trùng máu.

Zona có thể chữa khỏi bằng thuốc kháng virus, nhưng nếu quá thời gian “vàng”, bệnh nhân nên được chuyển sang điều trị đau.

Phối hợp liên chuyên khoa điều trị đau hậu Zona

Bác sĩ Nguyễn Nam Bình thuộc Trung tâm Điều trị Đau, Bệnh viện FV, cho biết khi những nốt mụn đã lặn hết mà bệnh nhân vẫn đau, khi đó, bác sĩ da liễu sẽ chuyển bệnh nhân sang Trung tâm Điều trị Đau. Phương pháp điều trị tại Trung tâm Điều trị Đau gồm thuốc giảm đau dạng uống, dạng miếng dán và thuốc bôi.

Nếu các thuốc giảm đau thông thường không hiệu quả, bác sĩ sẽ quyết định dùng phương pháp phong bế thần kinh - kỹ thuật tác động trên thần kinh ngoại vi và thần kinh trung ương, ngăn chặn sự truyền dẫn tín hiệu đau về não.

Phương pháp này tại FV được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm. Cụ thể, dựa trên vùng da đau của bệnh nhân, bác sĩ sẽ phong bế rễ của dây thần kinh bằng thuốc tê và thuốc kháng viêm.

Bác sĩ Nguyễn Nam Bình làm thủ thuật phong bế thần kinh cho bệnh nhân. Ảnh FV.