Chip nhớ rớt giá, lợi nhuận Samsung giảm mảnh

Đây là mức thấp nhất trong suốt 15 năm qua của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Công ty sẽ công bố kết quả tài chính chính thức trong quý IV và cả năm 2023 vào ngày 31/1. Ảnh: AFP.

Ngày 9/1, Samsung Electronics vừa công bố báo cáo kinh doanh sơ bộ trong năm 2023. Trong đó, lợi nhuận hoạt động ước tính của gã khổng lồ công nghệ ​​​​năm ngoái là 6,54 nghìn tỷ won ( 4,98 tỷ USD ), giảm 85% so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu giảm 14,58% xuống chỉ còn 258,16 nghìn tỷ won.

Chỉ riêng giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo tài chính sơ bộ Samsung cho thấy lợi nhuận hoạt động quý IV đạt 2,8 nghìn tỷ won ( 2,13 tỷ USD ), trong khi cùng thời điểm năm ngoái là 4,31 nghìn tỷ won.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, lợi nhuận hoạt động hàng năm của Samsung giảm xuống dưới 10 nghìn tỷ won. Vào thời điểm đó, giữa đỉnh điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ​​lợi nhuận hoạt động của Samsung giảm xuống còn 6,03 nghìn tỷ won.

Nhưng khác với 15 năm trước, nguyên nhân khiến hãng đi xuống năm 2023 đến từ sự chững lại của ngành bán dẫn toàn cầu, Samsung cho biết. Hãng cũng không tiết lộ kết quả chi tiết của từng bộ phận kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh đình trệ xảy ra khi gã khổng lồ chip nhớ phải vật lộn để duy trì đà doanh số trong bối cảnh thị trường bán dẫn toàn cầu sụt giảm. Giá chip nhớ đã giảm mạnh trong năm 2023 do lượng hàng tồn kho dư thừa sau Covid-19. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các sản phẩm sử dụng nhiều chip nhớ như smartphone, laptop cũng giảm.

“Samsung rất giỏi trong việc tạo ra linh kiện bán dẫn tốt nhất trên thế giới, đặc biệt là trong quy trình chế tạo và hoàn thiện. Nhưng lợi suất của họ kém hơn rất nhiều so với các đối thủ như TSMC”, Giám đốc chiến lược thị trường Cory Johnson tại The Futurum Group nói với CNBC.

Để tăng lợi nhuận, Samsung Electronics dự kiến tập trung vào các sản phẩm liên quan đến AI vào năm 2024. Ảnh: WSJ.

Đến Quý III/2023, bộ phận Giải pháp thiết bị (Device Solution) - phụ trách mảng kinh doanh chất bán dẫn - đã chịu khoản lỗ khoảng 12 nghìn tỷ won. Các chuyên gia trong ngành ước tính con số này sẽ tăng lên khoảng 14 nghìn tỷ won vào quý 4.

Nhưng tin tích cực là những nỗ lực cắt sản lượng nhằm giảm nhẹ cú sốc dư thừa vật liệu bán dẫn có vẻ đã có tác dụng. Lợi nhuận đã cải thiện đôi chút kể từ nửa cuối năm ngoái khi giải quyết hết hàng tồn kho.

SK Kim - nhà phân tích tại Daiwa Capital Markets - cho biết giá bộ nhớ bắt đầu tăng trở lại từ Quý IV/2023. Điều này có được là nhờ các nhà cung cấp cắt giảm sản lượng và nhu cầu về thiết bị di động và PC phục hồi”.

“Chúng tôi ước tính thâm hụt trong lĩnh vực bán dẫn bộ nhớ đã giảm trong quý IV so với quý trước. Đặc biệt, giá chip nhớ NAND đã tăng hơn 20% so với quý trước, góp phần đáng kể vào việc giảm thâm hụt”, Kim Rok-ho - nhà phân tích tại Hana Securities - nhận định.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Ko Young-min tại Daol Investment and Securities nói rằng lợi nhuận có thể sẽ cải thiện đôi chút trong quý IV do sản lượng bán dẫn giảm. “Giảm sản lượng, chi phí trên mỗi đơn vị tăng, dẫn đến áp lực chi phí tổng cao hơn. Do đó, mức tăng lợi nhuận sẽ nhỏ hơn mức tăng doanh số trong quý cuối năm 2023”, ông chia sẻ.

Bộ phận DX - chuyên kinh doanh TV, thiết bị gia dụng và điện thoại thông minh - dự kiến cũng đón nhận đợt giảm lợi nhuận so với quý trước. Nguyên nhân là nhu cầu thị trường toàn cầu phục hồi chậm, trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Để tăng lợi nhuận, Samsung Electronics dự kiến tập trung vào các sản phẩm liên quan đến AI vào năm 2024, Korea Times đưa tin. Công ty đã tiết lộ kế hoạch nâng cấp smartphone và thiết bị gia dụng tích hợp AI, đồng thời phát hành chip nhớ phục vụ thị trường AI và tăng thị phần trong các ngành có giá trị gia tăng cao.

Công ty sẽ công bố kết quả tài chính chính thức trong quý IV và cả năm 2023, bao gồm kết quả của từng bộ phận kinh doanh, vào ngày 31/1.