Chính quyền Mỹ cắt trợ cấp xã hội của trên 6.000 người nhập cư

Ngày 10/4, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện một biện pháp mới trong chính sách kiểm soát nhập cư khi đưa trên 6.000 người nhập cư vào "danh sách người chết" của hệ thống An sinh Xã hội Mỹ.

Người di cư tại khu vực Tapachula, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo đó, những người này không còn cơ hội xin việc làm hay nhận trợ cấp từ chính phủ. Biện pháp này do Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) đề xuất.

Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết khi một người bị đưa vào danh sách "đã chết" trong hệ thống An sinh Xã hội, họ sẽ bị các nhà tuyển dụng, chủ nhà, ngân hàng và các cơ quan liên bang từ chối - về cơ bản chấm dứt khả năng kiếm sống của họ tại Mỹ.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn các tài liệu hành chính cho biết nhóm 6.300 người đầu tiên bị đưa vào danh sách bao gồm "tội phạm bị kết án và nghi phạm khủng bố". Tuy nhiên, cả hai tờ báo đều đưa tin rằng biện pháp này có thể sớm được áp dụng với nhiều người nhập cư không giấy tờ khác.

Số An sinh Xã hội (SSN) là một định danh quan trọng đối với người dân Mỹ, được sử dụng để khai báo thu nhập, xác định tư cách hưởng phúc lợi xã hội và nhiều mục đích khác. Hiện, hàng trăm nghìn người đang sống bất hợp pháp tại Mỹ vẫn có số SSN do chính sách của các chính quyền trước. Đáng chú ý là hàng triệu người nhập cư không giấy tờ từ lâu đã đóng thuế và đóng góp vào các chương trình liên bang lớn của Mỹ như An sinh Xã hội như một cách để cải thiện hồ sơ nhập cư của họ.

Cũng liên quan đến chính sách đối với người nhập cư trái phép, ngày 10/4, Thẩm phán Trevor McFadden thuộc Tòa án Quận Washington đã ra phán quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch yêu cầu người nhập cư đang sống bất hợp pháp hoặc nhập cảnh vào Mỹ phải đăng ký với chính phủ liên bang, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt tiền hoặc tù giam.

Phó giám đốc Pháp lý của Trung tâm luật di trú Quốc gia Nicholas Espiritu đại diện cho các nguyên đơn bày tỏ thất vọng về phán quyết và cho rằng động thái này sẽ buộc người dân phải lựa chọn giữa việc đăng ký và bị trục xuất ngay lập tức, hoặc từ chối và phải đối mặt với các hình phạt.

Luật liên bang từ lâu đã yêu cầu người nhập cư ở Mỹ, bao gồm cả những người ở lại bất hợp pháp, phải đăng ký, nhưng yêu cầu này không được thực thi một cách nhất quán. Theo quy định của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ 11/4, những người chưa đăng ký sẽ phải thực hiện việc này thông qua một trang web mới của chính phủ và phải mang theo giấy tờ đăng ký, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt hình sự.

Ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và trục xuất những người nhập cư đang sống bất hợp pháp tại Mỹ là những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Tổng thống Trump. Mặc dù vậy, các chính sách của ông đã vấp phải nhiều thách thức pháp lý, trong đó nhiều trường hợp tòa án bác bỏ các quyết định chính quyền.