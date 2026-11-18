Một người đàn ông mất tích khi thuyền chở hai người chìm giữa hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang). Lực lượng chức năng huy động phương tiện, camera dò tìm dưới nước để tìm kiếm.

Chiều ngày 18/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ thủy điện Na Hang.

Lòng hồ nơi nạn nhân mất tích rộng và sâu.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 17h50 phút ngày 17/11, ông Triệu Văn Nghè (SN 1984) và ông Chu Văn Hình (SN 1974), cùng trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang, đi chung một chiếc thuyền từ bến về nhà.

Khi di chuyển được khoảng 700m, đến khu vực giữa lòng hồ thủy điện Na Hang, thuộc địa phận thôn Thượng Tân, nước bất ngờ tràn vào thuyền khiến phương tiện bị chìm. Hai người cùng bỏ thuyền, bơi vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình bơi, ông Triệu Văn Nghè bị đuối nước, chìm xuống hồ và mất tích. Ông Chu Văn Hình may mắn thoát nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang sử dụng nhiều thiết bị tìm kiếm nạn nhân.

Đến 21h10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ Công an xã Minh Ngọc về vụ việc, đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đến hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra vụ việc có lòng hồ rộng khoảng 600m, độ sâu khoảng 35m. Diện tích mặt nước rộng, độ sâu lớn cùng nhiệt độ nước lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có camera dò tìm dưới nước, để rà soát khu vực, xác định vị trí nạn nhân.