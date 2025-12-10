Chìm tàu trên biển Hà Tĩnh, 9 ngư dân mất tích

Tối 9/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai lực lượng và phương tiện khẩn trương tìm kiếm 9 ngư dân của tàu cá NA-98687-TS bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Lực lượng Cảnh sát biển khẩn trương tìm kiếm 9 ngư dân của tàu cá NA-98687-TS bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh trong đêm tối. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), vào khoảng 13h30 ngày 9/12, người nhà tàu cá NA-98687-TS do ông Hồ Sỹ Hùng, sinh năm 1991, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng, đã trình báo việc tàu bị chìm khi đang đánh bắt tại tọa độ 18°30’51”N - 107°04’16”E, cách cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 9 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu Cảnh sát biển 3005 (Hải đội 102) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Vũng Áng nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường; đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các tàu cá đang hoạt động gần khu vực để tham gia tìm kiếm.

Tại hiện trường, sóng gió to, trời tối và tầm nhìn hạn chế gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn kiên trì bám biển, triển khai tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi có thuyền viên trôi dạt.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng địa phương, quyết tâm sớm tìm được 9 ngư dân mất tích.