Chiều nay, hơn 300 xã phường miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn liên tục trút xuống miền Trung, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại hơn 300 xã, phường trong chiều nay.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ qua (từ 12h ngày 9/11 đến 12h ngày 10/11), các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 448mm; đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 495mm; Nam Đông (TP Huế) 658mm; Bà Nà 1 (TP Đà Nẵng) 462,2mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 290mm; Canh Liên (Gia Lai) 228,1mm; Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 479,8mm; Khánh Bình (Khánh Hòa) 189,1mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong chiều nay 10/11, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh 5-10mm, có nơi trên 20mm; Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng 20-30mm, có nơi trên 80mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa 10-20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 300 xã, phường.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 ở hầu hết các địa phương trên, trong đó Quảng Trị và TP Huế cấp 2.

STT Tỉnh/thành phố Xã/phường 1 Hà Tĩnh Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hương Phố, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Xuân, Hương Đô, Mai Phụ, Thạch Khê 2 Quảng Trị A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lìa, phường Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Ninh, Trường Sơn, Ái Tử, Bắc Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Minh Hóa, Tân Thành, Trường Phú, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn, Hải Lăng, Kim Điền, Kim Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, phường Quảng Trị, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa 3 TP Huế A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Phong Điền, Phú Lộc, phường Hương Trà, phường Phong Thái, Vinh Lộc, phường Hương An, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phú Bài 4 TP Đà Nẵng A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Đông Giang, Hòa Vang, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Bến Hiên, Đắc Pring, Đại Lộc, Hà Nha, Hòa Tiến, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nông Sơn, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Năng, Quế Phước, Tam Mỹ, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Tân, Đồng Dương, Đức Phú, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Thuận, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Việt An 5 Quảng Ngãi Ba Tô, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vì, Cà Đam, Đăk PLô, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Tây Trà, Trà Giang, Ba Động, Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Đăk Rve, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Măng Ri, phường Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Trà Bồng, Trường Giang, Xốp 6 Gia Lai Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Vạn Đức, An Hòa, An Lão, An Toàn, Ân Tường, Bình An, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Đăk Song, Hoài Ân, Kim Sơn, Kông Chro, phường An Khê, phường Quy Nhơn Tây, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma, Al Bá, Ân Hảo, An Nhơn Tây, An Vinh, Bình Dương, Bình Hiệp, Cát Tiến, Chơ Long, Đak Pơ, Đak Rong, Hòa Hội, Hội Sơn, Hra, KBang, KDang, Kon Chiêng, Kông Bơ La, Krong, Lơ Pang, Ngô Mây, phường An Bình, phường An Nhơn, phường An Nhơn Bắc, phường An Nhơn Đông, phường An Nhơn Nam, phường Bình Định, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, phường Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, SRó, Tây Sơn, Tơ Tung, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vĩnh Sơn, Xuân An 7 Đắk Lắk Cư Prao, Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh, Cư M’ta, Cư Pui, Ea Ô, Ea Păl, M’Drắk, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Tây Sơn, Xuân Lãnh, Cư Yang, Đồng Xuân, Ea Bá, Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ly, Hòa Mỹ, Krông Á, Krông Pắc, Sơn Thành, Suối Trai, Tân Tiến, Vân Hòa, Vụ Bổn, Xuân Phước 8 Khánh Hòa Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Nam Ninh Hòa, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Anh Dũng, Bác Ái Đông, Bắc Ninh Hòa, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Lạc, Đông Khánh Sơn, Hòa Trí, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, phường Ba Ngòi, phường Bắc Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa, phường Hòa Thắng, phường Ninh Hòa, Suối Dầu, Tu Bông.