'Chiến trường và quê hương' qua góc nhìn của Thiếu tướng Phan Văn Lai

Tác phẩm là cuốn hồi ký về chiến trường Trị Thiên - Huế trong những năm khói lửa kháng chiến. Nhiều trận đánh, trận càn của địch, cơn đói, cơn đau bệnh dai dẳng - tất cả đều được tác giả kể lại đầy chân thực.

Chiến trường và Quê hương là cuốn sách được viết theo thể loại hồi ký của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai. Cuốn sách đã khắc họa rõ nét cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, cùng ý chí kiên cường của người dân Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Tại chiến trường này, tác giả đã có 12 năm chiến đấu đầy gian khổ.

Các lực lượng vũ trang giải phóng tiến vào Ngọ Môn (Huế) sáng 26/3/1975. Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân.

Cuốn sách dày 344 trang, đóng bìa cứng trang trọng. Nội dung cuốn sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng Phan Văn Lai, gồm truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình ông; những năm tháng ông đã chiến đấu cùng đồng đội ở chiến trường Trị Thiên - Huế.

Qua cuốn sách, ông đã tái hiện chân thực những trận đánh, những chiến công của lực lượng an ninh. Ông kể về những trận càn của địch, khi người lính được người dân nuôi giấu trong hầm bí mật, thoát khỏi vòng tìm diệt của kẻ thù; về chiến trường khốc liệt; cảnh cán bộ đói khổ, bệnh tật nặng nề nhưng vẫn kiên định, lạc quan, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng.

Bìa cuốn sách Chiến trường và Quê hương. Ảnh: BTC.

Xuyên suốt tác phẩm, hình ảnh những đồng đội của ông như ông Bảy Khiêm, ông Lê Văn Trĩ (sau này được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân); ông Tạo; ông Mão... và tinh thần của người dân Phú Vang đều được khắc họa rõ nét.

Tác giả cuốn hồi ký Chiến trường và Quê hương nguyên là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an. Hiện ông đã 95 tuổi nhưng vẫn đảm nhiệm trọng trách Trưởng Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thiếu tướng Phan Văn Lai chia sẻ: "Tôi viết cuốn hồi ký này là để bày tỏ tình yêu thương của tôi với những miền quê giàu truyền thống yêu nước; tri ân và tưởng nhớ những người ruột thịt của tôi; những đồng đội thân thiết đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc".

Thiếu tương Phan Văn Lai chia sẻ về cuốn sách. Ảnh: BTC.

Tác giả Phan Văn Lai hy vọng cuốn hồi ký có thể trở thành tài liệu giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu, khuyến khích độc giả trẻ phấn đấu trong công tác, xứng đáng với truyền thống quê hương.