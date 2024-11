Chiến lược quản lý cơn giận được đúc kết qua 2000 năm thực hành (P1)

Cơn giận rất dễ xuất hiện. Nó có thể mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng vấn đề là nó hầu như luôn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Các nhà khắc kỷ vĩ đại đã viết rất nhiều về cách đối phó với cơn giận của mình, hơn bất kỳ trường phái triết học nào khác. Trên thực tế, một trong những bài tiểu luận nổi tiếng nhất trong triết học khắc kỷ có tên De Ira, hay Về Cơn Giận. Trong khoảng 150 trang, Seneca đã nói về “cảm xúc này, cảm xúc trên tất cả những cảm xúc khác là xấu xí và hoang dại.”

“Không có gì làm tê liệt hơn cơn giận, không có gì bẻ cong bản chất của nó như chính nó. Nếu thành công, không gì ngạo mạn hơn, nếu thất bại, không gì điên rồ hơn, vì nó không tự rút lui ngay cả khi bị đánh bại; khi may mắn loại bỏ đối thủ của nó, nó quay lại cắn chính mình.”

Nói cách khác, từ khi có con người, đã có những người cố gắng kiểm soát vấn đề giận dữ của họ. Dưới đây là một số chiến lược đã được thử nghiệm và chứng minh để kiểm soát cơn giận.

1/ Xác định cái giá của cơn giận

“Chúng ta sẽ không trở nên giận dữ nếu chúng ta thấy được những tác hại mà cơn giận gây ra và đánh giá đúng mức chúng,” Seneca viết. “Chúng ta phải buộc tội và lên án cơn giận, xem xét các tội ác của nó và phơi bày chúng ra ánh sáng, so sánh nó với những điều ác nhất để có thể thấy rõ ràng nó là gì... Cơn giận tiêu tốn mọi thứ và hiếm khi đến mà không phải trả giá.”

Trước hết, hãy nhìn vào những gì cơn giận làm với con người. Thực tế, nếu bạn cần một tràng cười, chỉ cần vào YouTube, nơi không thiếu những người đang thịnh nộ và trông họ thật hài hước.

Thật xấu hổ, phải không? Bạn có nghĩ rằng mình trông khác đi khi bộc phát cơn giận không?

Bây giờ, hãy nghĩ lại về những ví dụ mà chúng ta đã liệt kê về cái giá phải trả của sự tức giận. Nhưng lần này, hãy tập trung vào bên trong bản thân. Seneca, khi nhắc lại một suy nghĩ của triết gia Sextius, đã nói: “Nhìn vào gương nhiều lần đã giúp ích cho những người giận dữ… sự xấu xí khi ấy thật kinh khủng, khi nó thấm qua xương, thịt và vô số thứ khác; nếu được bộc lộ ra hoàn toàn, nó sẽ trông như thế nào?”

Cơn giận đã khiến bạn phải trả giá ra sao? Hãy suy nghĩ về câu hỏi của Marcus: “Hậu quả của sự giận dữ có hại đến mức nào… so với hoàn cảnh đã khiến nó nổi lên trong chúng ta?” Nghĩ về những tình huống cụ thể khi bạn bộc phát cơn giận. Khi bạn thấy bị xúc phạm, nói điều gì đó trong cơn tức giận, và làm hỏng một thỏa thuận kinh doanh? Mối quan hệ nào đã trở nên tồi tệ vì cơn thịnh nộ của bạn? Bạn đã từng có trải nghiệm du lịch căng thẳng, nói lời cay nghiệt với người thân trong kỳ nghỉ căng thẳng, hay phá hỏng một thứ gì đó không thể thay thế?

Khi cái giá phải trả được bộc lộ rõ ràng, chúng ta sẽ ít có khả năng bộc lộ cơn giận dữ hơn.

2/ Xác định điều gì nằm trong và ngoài tầm kiểm soát của bạn

Anne Frank có rất nhiều lý do để cảm thấy tức giận. Cô đã phải rời xa bạn bè ở Đức và cả bạn bè ở Amsterdam. Cô đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử và đàn áp. Gia đình cô mất đi công việc kinh doanh. Giờ đây, cả gia đình chen chúc trong một gác xép nhỏ, nơi họ không thể phát ra tiếng động, hầu như không thể di chuyển, và luôn đối mặt với nguy cơ mất mạng vì lộ diện hoặc bệnh tật.

Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 5 năm 1944, cô viết trong nhật ký của mình: “Tôi đã được ban tặng rất nhiều thứ: một bản tính vui vẻ, rất nhiều niềm vui và sức mạnh. Mỗi ngày tôi cảm nhận rằng mình đang phát triển nội tâm. Vậy tại sao tôi phải tuyệt vọng?”

Đây chính là tinh thần mà các nhà khắc kỷ đã nói đến: phân biệt rõ điều gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và điều gì không. Chúng ta không kiểm soát được những gì đang xảy ra xung quanh mình – thế giới đang chiến tranh, nơi ta sinh ra, sự may rủi trong hoàn cảnh sống, rằng người này là kẻ ngốc nghếch hay người kia đã làm hại chúng ta. Nhưng ta có thể kiểm soát cách phản ứng của mình. Ta có quyền kiểm soát con người bên trong mình. Ta có thể tập trung vào tất cả những món quà mà mình đã được ban tặng. Chúng ta có thể, như Marcus Aurelius tự nhắc nhở bản thân, nói rằng: “Thật không may... Tôi đã bị tổn thương,” HOẶC, “Không. Thật may mắn khi điều này xảy ra và tôi không bị tổn thương vì nó... Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua mà không bị tổn thương.”

Nhà thơ La Mã Terence từng viết rằng: “Cuộc sống con người giống như một ván cờ: nếu quân xúc xắc không cho bạn số điểm bạn cần nhất, bạn phải dùng kỹ năng của mình để làm tốt nhất với những gì bạn có.” Cách chúng ta phản ứng trước những cú xúc xắc của cuộc sống hàng ngày là điều duy nhất chúng ta kiểm soát được. Và chính trong cách phản ứng đó là chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc.

3/ Chấp nhận rằng trên đời luôn có những người và những điều ngớ ngẩn

“Khi bạn thức dậy vào buổi sáng,” Marcus Aurelius viết, “hãy tự nhủ: Những người tôi gặp hôm nay sẽ là kẻ hay can thiệp, vô ơn, kiêu ngạo, không trung thực, đố kỵ và cáu kỉnh. Họ như vậy vì không phân biệt được tốt xấu.” Người ta nghi rằng ông ám chỉ một người đặc biệt gây phiền toái, một đối thủ không chịu hoặc không thể hiểu ra vấn đề, khi ông viết: “Bạn có thể tức giận đến tím người, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục làm vậy.”

Người Mỹ cũng có một câu nói có ý nghĩa tương tự: “Đừng đấu vật với lợn. Bạn chỉ tự làm mình lấm bẩn, còn con lợn thì lại thấy thích thú.”

Chúng ta cần nhớ điều này khi phải đối diện với những khoảnh khắc không thể tránh khỏi, khi những kẻ ngang ngạnh, phiền phức và bướng bỉnh chiếm một phần nào đó trong xã hội. Mặc dù tranh cãi với họ là điều dễ bị cuốn vào, nhưng hiếm khi nào có kết quả tốt, bởi bạn không thể đánh bại ai đó khi họ chẳng có gì để mất, và cũng không thể thuyết phục người khác thay đổi ý kiến nếu ngay từ đầu họ không có lý do hợp lý để hình thành ý kiến đó.

Nhận diện được tính phi lý và những phản ứng cảm tính ở người khác đòi hỏi sự tinh tế cao. Cần có sự tỉnh táo để không dính líu vào những người đang hành động vì cái tôi của họ. Và cần có sự kiên nhẫn để chịu đựng sự công kích của họ và chấp nhận họ xung quanh mình.

Nhưng nếu bạn làm được, bạn sẽ bảo toàn được hạnh phúc của mình và sống một cuộc sống ít căng thẳng và giận dữ hơn. Bạn không có trách nhiệm phải thay đổi người khác - và dù có, thì người điên cũng không muốn bị thay đổi. Hãy học cách bước đi. Học cách làm dịu căng thẳng. Học cách để người khác là chính họ, còn bạn thì làm chính mình. Đó là một cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều, bạn có thể chắc chắn về điều đó.