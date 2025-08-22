Chiến lược chủ động giúp KIDO chiếm ưu thế thị trường quà Trung thu

Thị trường quà tặng Trung thu cho doanh nghiệp đang nóng dần. Tập đoàn KIDO, với chiến lược ra quân sớm và chủ động, nổi bật như một trong những đơn vị dẫn đầu cuộc đua.

Tháng 8 chạm ngõ cũng là thời điểm Tết Trung thu gần kề. Ngay từ đầu tháng, nhiều doanh nghiệp lớn đã rục rịch chốt đơn hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hộp bánh cho đối tác, cán bộ nhân viên.

Doanh nghiệp chạy đua chốt quà Trung thu

Khác với mọi năm, khi thị trường B2B thường chỉ thực sự sôi động vào cuối tháng 8, năm nay cuộc đua của những doanh nghiệp sản xuất quà tặng Trung thu đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu tháng. Lý giải cho xu hướng này, nhiều chuyên gia cho rằng kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày là cú hích quan trọng. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty sản xuất có quy mô nhân sự lớn, muốn tặng quà sớm để công nhân viên kịp mang về quê làm quà cho gia đình.

Không khí Trung thu đã bắt đầu len lỏi trên các tuyến đường.

Chị Tuyết Nga - Chủ tịch Công đoàn một Công ty sản xuất thực phẩm trên địa bàn TP.HCM cho biết: “Tặng quà cho công nhân, nhân viên lễ Trung thu là hoạt động thường niên của công đoàn và chúng tôi đã có sẵn ngân sách cho hoạt động này nên chúng tôi đã triển khai từ sớm. Vấn đề lớn nhất là chọn lựa được những bánh Trung thu ngon, chất lượng, phù hợp với sự yêu thích của đại đa số nhân viên mà vẫn đảm bảo được ngân sách”.

Nhiều doanh nghiệp, công đoàn với ngân sách sẵn có, từ sớm đã tiến hành khảo sát ý kiến của nhân viên để chọn ra hương vị bánh yêu thích.

Những đơn hàng lớn nhờ chiến lược khác biệt

Trong bối cảnh đó, KIDO đã chứng tỏ sự nhạy bén khi ra mắt bộ sưu tập Trung thu 2025 từ sớm để tạo thế chủ động. Chiến lược này lập tức phát huy hiệu quả. Theo thông tin từ KIDO, doanh nghiệp đã chốt được nhiều đơn hàng giá trị lớn. Đáng chú ý, có những đơn hàng lên đến hơn 11.000 hộp bánh cho một đối tác.

Sự thành công này đến từ việc KIDO đã giải quyết được những bài toán cốt lõi của khách hàng doanh nghiệp. Với nhu cầu quà tặng cho số đông công nhân viên, thương hiệu Thọ Phát với thông điệp “Chuẩn vị ngon truyền thống” là lựa chọn được ưu tiên.

Đối với các nhu cầu quà tặng cao cấp hơn cho đối tác, khách VIP, KIDO’s Bakery với thông điệp “Thưởng thức mỹ vị - Trao trọn thân thương” lại là một giải pháp lý tưởng. Các dòng nhân thượng hạng như cua hoàng đế xốt Singapore, tôm Alaska xốt tiêu đen, bào ngư - vi cá xốt Hong Kong… giúp doanh nghiệp thể hiện đẳng cấp và sự trân trọng.

Ngoài chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu KIDO và các dịch vụ hỗ trợ toàn diện như xuất hóa đơn VAT nhanh chóng, hỗ trợ in logo, và năng lực giao hàng trên toàn quốc cũng là những yếu tố then chốt giúp KIDO “ghi điểm” với các tập đoàn lớn hay các khối xí nghiệp.

Chị Kim Hương - giám đốc nhân sự một công ty logistics tại Bình Dương - chia sẻ: “Những năm trước đây đơn vị chúng tôi chọn cho giải pháp quà tặng trung thu cũng khá có tiếng trong ngành. Năm nay, từ tháng 7, phía KIDO đã liên hệ cũng như gửi catalogue, mẫu sản phẩm để chúng tôi dùng thử. Ban đầu cũng có chút phân vân nhưng sau khi thử mẫu thì bánh ngon, vị thanh, ít ngọt, tôi nghĩ đa số công nhân viên sẽ thích. Ngoài ra, danh mục sản phẩm lại khá đa dạng với nhiều mức giá”.

“Ngoài combo có sẵn, chúng tôi cũng có thể tự chọn hương vị mà đa số công nhân yêu thích. Đánh giá cao chất lượng sản phẩm cũng như chính sách chiết khấu từ công ty này nên tôi có thử trình bày với ban tổng giám đốc và đề xuất này đã được chấp thuận. Hiện tại, đơn hàng đã được giao và công ty sẽ gửi tặng đến công nhân viên trước lễ 2/9 để có thể mang về quê, chia sẻ những chiếc bánh ngon cùng gia đình nhân kỳ nghỉ dài sắp tới”, chị Hương cho biết thêm.

Một doanh nghiệp lựa chọn KIDO’s Bakery để tặng quà trung thu sớm cho nhân viên.

Lý giải về sự thành công sau khi liên tiếp “chốt đơn” loạt đơn hàng lớn, CEO Tập đoàn KIDO cho biết: “Một điểm mới đáng chú ý là sự thay đổi trong phương thức đấu thầu. Thay vì đàm phán trực tiếp, nhiều doanh nghiệp năm nay chuyển sang hình thức chào thầu công khai. Sự minh bạch này đã tạo ra một sân chơi công bằng, nơi các nhà cung cấp có sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp thực sự có cơ hội, trong đó có KIDO. Ngoài ra còn phải kể đến những mối quan hệ thân thiết mà chúng tôi đã thiết lập. Họ đã sử dụng sản phẩm và luôn ưu tiên lựa chọn thương hiệu KIDO”.

Đại diện doanh nghiệp này cũng tiết lộ từ nay đến cuối tháng 8, KIDO sẽ tiếp tục đẩy mạnh chào hàng khi một số doanh nghiệp lớn vẫn đang trong quá trình tính toán ngân sách để sớm chốt đơn. Sự chủ động và chiến lược tiếp cận bài bản đang giúp KIDO tạo ra lợi thế vững chắc trên đường đua doanh nghiệp mùa Trung thu năm nay.