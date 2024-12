Chiến lược AI của Samsung - tập trung vào trải nghiệm khách hàng

Tại Samsung Electronics, AI không được xem như “Chén thánh”. Thay vào đó, AI là công cụ, tuy mới mẻ nhưng đầy mạnh mẽ, mang đến những cải tiến ý nghĩa trong cuộc sống người dùng.

Xây dựng trên truyền thống lâu đời về công nghệ dẫn đầu và đổi mới mở, Samsung tận dụng năng lực đa dạng từ các công nghệ vận hành như AI trên thiết bị và AI đám mây, đến các chiến lược bao gồm phát triển mô hình AI độc quyền và quan hệ đối tác để cung cấp các giải pháp thiết thực và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Ưu tiên trải nghiệm khách hàng

Samsung tận dụng các giải pháp AI trên thiết bị và AI đám mây trong các sản phẩm của hãng. Chiến lược này được củng cố thêm bằng việc theo đuổi AI kết hợp (hybrid AI), tích hợp điểm mạnh của cả hai công nghệ để mang đến các giải pháp phù hợp với ngữ cảnh và đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Quyết định sử dụng công nghệ nào hoặc kết hợp lại đều được dẫn dắt bởi mục tiêu cuối cùng là giải pháp giúp phục vụ người dùng tốt nhất.

Tại Samsung, AI là công cụ chứ không phải “Chén thánh”.

AI trên thiết bị mang lại trải nghiệm AI an toàn và hiệu quả trong các thiết bị như điện thoại thông minh và TV bằng cách chỉ sử dụng dữ liệu và tài nguyên sẵn có trên chính thiết bị. Vì AI trên thiết bị không giao tiếp với đám mây, nên sẽ phản hồi gần như ngay lập tức. Đặc biệt, do dữ liệu không rời khỏi thiết bị, công nghệ này thường được coi là an toàn hơn, đặc biệt trong các quy trình liên quan đến thông tin cá nhân nhạy cảm.

Tương tự, AI biên, hoạt động độc lập với cơ sở hạ tầng đám mây và chỉ dựa vào các tài nguyên cục bộ cụ thể để thực hiện các chức năng AI. Trong môi trường nhà thông minh, nơi mà mọi thiết bị gia dụng và IoT được kết nối với nhau, việc xử lý dữ liệu trong AI biên có thể được xử lý bởi các thiết bị có thông số kỹ thuật cao hơn hoặc các thiết bị lân cận - mà không cần phụ thuộc vào đám mây. Do đó, AI biên cung cấp các lợi ích về tốc độ và bảo mật tương tự như AI trên thiết bị.

Trong khi AI trên thiết bị và AI biên dựa vào các công nghệ sử dụng các mô hình nhỏ hơn và ít tính toán hơn trong môi trường phần cứng hạn chế, thì các trải nghiệm đòi hỏi phải truy cập vào thông tin trực tuyến rộng lớn hoặc điện toán hiệu suất cao được hỗ trợ bởi AI đám mây.

Công nghệ này sử dụng các tập dữ liệu lớn và các mô hình AI quy mô lớn được lưu trữ trên máy chủ để cung cấp một loạt tính năng tiên tiến. Để đạt được hiệu suất cao trong khi vẫn duy trì hiệu quả và bảo mật, Samsung đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng ở các khía cạnh bao gồm giảm thiểu độ trễ dữ liệu, tối ưu hóa hiệu quả mô hình và triển khai ẩn danh và mã hóa dữ liệu.

Với chuyên môn trong tất cả hình thức AI khác nhau (từ AI trên thiết bị, AI biên đến AI đám mây), Samsung tiến xa hơn bằng cách kết hợp các định dạng này khi cần thiết để phục vụ tốt nhất nhu cầu của từng trường hợp sử dụng. Trong AI kết hợp, dữ liệu nhạy cảm và yêu cầu phản hồi nhanh có thể được xử lý bằng các mô hình AI trên thiết bị trong khi đám mây có thể quản lý quá trình xử lý đòi hỏi các tài nguyên bên ngoài như thông tin cập nhật hoặc các mô hình hiệu suất cao.

Ví dụ, Galaxy AI sử dụng cả AI trên thiết bị và AI đám mây - hoạt động độc lập hoặc đồng thời khi cần - để cung cấp các giải pháp được tối ưu hóa cho người dùng.

AI tạo sinh tích hợp vào cuộc sống hàng ngày

Samsung tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực AI tạo sinh, nâng cao tính linh hoạt của các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chẳng hạn, Galaxy AI cung cấp một loạt tính năng, bao gồm: Chat Assist (hỗ trợ dịch thuật và giải thích trong một số ứng dụng nhắn tin), Note Assist (tóm tắt ghi chú và tạo bìa ghi chú) và Photo Assist (chỉnh sửa hình ảnh bằng AI tạo sinh).

AI tạo sinh cũng được hỗ trợ trên một số mẫu TV và thiết bị gia dụng của Samsung thông qua tính năng Sáng tạo hình nền (Generative Wallpaper). Người dùng có thể tận hưởng các hình nền 4K phù hợp với sở thích của mình trên TV Neo QLED 2024 hoặc biến đổi không gian bếp với màn hình do AI tạo sinh trên tủ lạnh Family Hub.

Hình nền tạo sinh (Generative Wallpaper) trên TV AI của Samsung.

Để mang đến trải nghiệm AI tạo sinh tốt nhất trên các thiết bị của mình, Samsung không chỉ hợp tác với các đối tác, mà còn tự phát triển các mô hình AI. Từ các công nghệ cơ bản bắt đầu với nghiên cứu ban đầu (bao gồm phát triển mô hình nền tảng) đến việc thu thập dữ liệu, huấn luyện và phát triển mô hình AI nhẹ, Samsung tận dụng chuyên môn sâu rộng của mình trong toàn bộ nghiên cứu và phát triển AI để tối ưu hóa các giải pháp và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng sản phẩm.

Ví dụ, Samsung đã phát triển các mô hình nền tảng độc quyền chuyên biệt cho việc tạo ảnh, chỉnh sửa và biến đổi hình ảnh để hỗ trợ nhiều trải nghiệm sáng tạo hình ảnh. Đây là một thách thức vì khác với dữ liệu văn bản, được cấu thành từ các giá trị rời rạc - dữ liệu hình ảnh bao gồm các giá trị liên tục, mang lại vô vàn khả năng tạo ra hình ảnh.

Để giải quyết sự phức tạp này, công ty đã áp dụng các kỹ thuật huấn luyện chuyên biệt cho các mô hình hình ảnh đồng thời giảm kích thước của chúng để vận hành hiệu quả trên thiết bị. Các nhà phát triển đã tinh chỉnh các thuật toán học sâu và kỹ thuật tăng cường dữ liệu để cho phép tính toán nhanh chóng và tạo hình ảnh mượt mà với yêu cầu xử lý tối thiểu.

Các mô hình nền tảng này sau đó được tinh chỉnh cho từng ứng dụng cụ thể. Ví dụ, hình nền Photo Ambient trong điện thoại thông minh mới nhất của Samsung tích hợp mô hình hình ảnh với dữ liệu thời gian thực để tạo ra hình nền động phản ánh trực quan các điều kiện hiện tại như tuyết rơi hoặc đêm đầy sao tùy thuộc vào thời gian và thời tiết.

Samsung Gauss2: AI tạo sinh độc quyền từ Samsung

Việc ứng dụng AI tạo sinh đang nhanh chóng mở rộng từ phạm vi sử dụng cá nhân hàng ngày sang môi trường doanh nghiệp. Samsung đã phát triển một mô hình AI tạo sinh độc quyền nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ AI, quản lý thông tin nội bộ nhạy cảm một cách an toàn và tối ưu hóa hiệu suất cũng như khả năng mở rộng cho các mục đích cụ thể.

Mô hình AI tạo sinh độc quyền này cho phép các doanh nghiệp xây dựng các mô hình phù hợp với nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, đồng thời cải thiện năng suất nội bộ trong một môi trường an toàn hơn.

Mới đây, Samsung đã giới thiệu mô hình AI tạo sinh độc quyền nâng cấp của mình, Samsung Gauss2, với hiệu suất và hiệu quả vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm là Samsung Gauss1, ra mắt vào năm ngoái. Samsung Gauss2 là một mô hình đa phương thức, có khả năng xử lý và hiểu nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Samsung Gauss2 có ba mẫu được thiết kế riêng cho các trường hợp sử dụng cụ thể (Compact, Balanced và Supreme). Mẫu Compact là biến thể nhẹ, được tối ưu hóa cho AI trên thiết bị. Mẫu Balanced, một biến thể tầm trung dựa trên đám mây, được thiết kế cho các tác vụ như tạo văn bản và mã nguồn. Mẫu Supreme, một biến thể lớn dựa trên đám mây, được xây dựng để hỗ trợ các dịch vụ hiệu suất cao với trọng tâm cụ thể là cải thiện năng suất tại nơi làm việc.

Samsung đã giới thiệu mô hình AI tạo sinh độc quyền được nâng cấp, Samsung Gauss2.

Để triển khai hiệu quả các mô hình lớn như biến thể Supreme, Samsung đã áp dụng kỹ thuật Mixture of Experts (MoE) để chỉ kích hoạt các “mô hình chuyên gia” phù hợp nhất cho các tác vụ cụ thể trong mạng nơ-ron quy mô lớn.

MoE giảm đáng kể số lượng phép tính trong quá trình huấn luyện và suy luận bằng cách chỉ kích hoạt các thành phần cần thiết, thay vì chạy đồng thời tất cả các mô hình chuyên gia để phản hồi từng truy vấn.

Cách kích hoạt chọn lọc này không chỉ nâng cao hiệu suất, mà còn cho phép mở rộng mô hình để giải quyết các vấn đề ngày càng phức tạp bằng cách bổ sung thêm các mô hình chuyên gia. Samsung đã huấn luyện tỉ mỉ các mô hình này để đảm bảo hoạt động chính xác và không gây xung đột.

MoE tối ưu hóa các phép tính toán để triển khai các mô hình AI lớn hiệu quả hơn.

Samsung Gauss2 hiện được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Samsung. Bộ phận Trải nghiệm thiết bị (Device eXperience - DX) sử dụng dịch vụ trợ lý lập trình của Samsung Gauss2 để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Dịch vụ này sử dụng mô hình chuyên biệt - được đào tạo trên dữ liệu, mã nguồn và quy trình nội bộ độc quyền của Samsung - để tạo ra mã nguồn phục vụ phát triển sản phẩm và dịch vụ. Hoàn toàn tích hợp vào môi trường phát triển phần mềm nội bộ của công ty, trợ lý lập trình hỗ trợ tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của các nhà phát triển.

Samsung Gauss Portal, một dịch vụ AI đàm thoại, đang được sử dụng rộng rãi trong công việc văn phòng như tóm tắt và dịch tài liệu, soạn thảo email, cùng nhiều tác vụ khác. Các bản cập nhật trong tương lai sẽ nâng cao khả năng hỏi đáp ngôn ngữ tự nhiên của cổng thông tin này, đồng thời mở rộng các tính năng đa phương thức, bao gồm khả năng phân tích bảng biểu, biểu đồ và tạo hình ảnh.

Tăng cường năng lực AI thông qua gắn kết với người dùng

Tận dụng danh mục sản phẩm đa dạng, Samsung đang phát triển các công nghệ hỗ trợ AI trên thiết bị, AI đám mây và AI tạo sinh, nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bằng cách kết nối với người tiêu dùng qua các sản phẩm của mình, công ty thu thập được những thông tin quý giá về hành vi và nhu cầu của người dùng, từ đó phát triển các giải pháp AI thực tiễn. Điều này tạo ra một chu trình tuần hoàn tích cực trong đó dữ liệu người dùng thúc đẩy sự tiến bộ của AI, và ngược lại, AI mang lại giá trị thiết thực quay trở lại phục vụ người tiêu dùng.

Samsung kết hợp hiểu biết sâu sắc về sản phẩm với các tiến bộ nội bộ và quan hệ đối tác chiến lược để triển khai các công nghệ AI tối ưu. Chẳng hạn, các đơn vị xử lý thần kinh (NPUs) - bộ tăng tốc chuyên biệt cho tính toán AI - cần được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng sản phẩm, thay vì áp dụng đồng nhất trên tất cả thiết bị. Samsung không chỉ tự thiết kế NPUs dành riêng cho các sản phẩm của mình, mà còn tối ưu hóa phần mềm trên các chipset đối tác, đảm bảo hỗ trợ đầy đủ các chức năng AI và mang lại hiệu suất tối ưu trên thiết bị Samsung.

Ngoài ra, công ty còn tận dụng chuyên môn và góc nhìn từ các chuyên gia chuyên trách từng dòng sản phẩm để giải quyết các vấn đề bảo mật, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng giải pháp vào sản phẩm một cách nhanh chóng, hướng đến cải tiến công nghệ liên tục. Giải pháp bảo mật đa thiết bị dựa trên công nghệ blockchain mang tên Knox Matrix là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận hợp tác này, tạo ra một môi trường trong đó các thiết bị kết nối có thể kiểm tra lẫn nhau nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa, qua đó tăng cường bảo mật hiệu quả.

Samsung đang dẫn đầu về AI nhờ vào thông tin chi tiết từ người dùng được thu thập được từ nhiều sản phẩm khác nhau.

Thông qua việc triển khai các công nghệ AI tùy chỉnh, Samsung tiếp tục mở ra những khả năng mới cho người dùng. Hướng đến tương lai, công ty có kế hoạch mang đến nhiều trải nghiệm AI khác biệt hơn, trao quyền cho người dùng thông qua các tương tác có ý nghĩa và phong phú.