Chiếm đoạt xe máy mang về quê sử dụng, 23 năm sau bị bắt

Hùng giả bộ nói mượn xe chủ nhà ở Long An đi mua vật liệu về sửa điện, sau đó đem xe của nạn nhân bỏ lên xe khách chạy thẳng về Thanh Hóa sử dụng.

Ngày 3/9, Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) đang tạm giữ Lê Đình Hùng (hay Nguyễn Phi Hùng, SN 1975, quê Thanh Hóa) để xử lý về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thượng tá Lê Bảo Hùng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cho biết từ năm 2000, đối tượng này sử dụng tên Nguyễn Phi Hùng, có địa chỉ thường trú ở quận 12, TP.HCM và đến huyện Đức Huệ hành nghề sữa chữa điện.

Hùng làm việc với cơ quan điều tra.

Tháng 7/2001, trong lúc sửa điện cho một nhà dân, Hùng đã mượn xe máy của chủ nhà đi mua vật liệu, nhưng đã đem xe máy bỏ lên xe khách đi thẳng về Thanh Hóa sử dụng. Tháng 8/2002, Công an huyện Đức Huệ ra quyết định truy nã Hùng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Về phần Hùng, sau khi về quê, đã đổi tên khai sinh từ Nguyễn Phi Hùng sang Lê Đình Hùng và lấy chiếc xe máy chiếm đoạt được để sử dụng. Sau nhiều năm xe máy hư, Hùng đem bán phế liệu.

Hùng được di lý từ Thanh Hóa về Long An xử lý.

Thời gian gần đây qua công tác nắm địa bàn, Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện Hùng đang trốn lệnh truy nã tại địa phương, nên vận động ra đầu thú. Tại CQĐT, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) đã di lý Hùng từ Thanh Hóa về Long An để xử lý.