Chicharito gây bão dư luận tại Mexico

Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ, cho rằng cầu thủ này “vẫn còn nhiều điều phải học” khi nói về phụ nữ. “Chicharito là một cầu thủ giỏi”, bà Sheinbaum nhấn mạnh. “Nhưng khi bàn về phụ nữ, anh ấy vẫn còn thiếu nhiều sự thấu hiểu. Quan điểm của anh ấy mang tính phân biệt giới tính.”

Sự việc bắt nguồn từ những video mà Chicharito đăng trên Instagram cuối tuần qua. Trong đó, tiền đạo 37 tuổi phát biểu: “Đừng sợ làm phụ nữ, hãy để đàn ông dẫn dắt các bạn. Phụ nữ, các bạn đang thất bại, đang xóa bỏ nam tính và biến xã hội trở nên quá nhạy cảm”.

Trong một clip khác, anh tiếp tục: “Các bạn muốn đàn ông chu cấp, nhưng lại cho rằng việc dọn dẹp là áp bức gia trưởng... thật thú vị”.

Những lời lẽ này đã khiến dư luận Mexico dậy sóng, đặc biệt khi Chicharito hiện là hình ảnh đại diện của Chivas - CLB nơi anh khởi nghiệp năm 2006 - và vừa trở về Liga MX mùa trước. Dù vậy, phong độ của anh không còn như xưa khi chỉ ghi 2 bàn sau 25 trận trong hai giải đấu đầu tiên.

Tổng thống Sheinbaum, nữ nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử 200 năm của Mexico, phản bác quan điểm của Chicharito bằng chính trải nghiệm cá nhân: “Tôi là mẹ, là bà, cũng là người nội trợ. Nhưng tôi đồng thời là Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang. Phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn”.

Hiện tại, cả CLB Chivas lẫn Liên đoàn Bóng đá Mexico chưa đưa ra bình luận nào về sự việc. Bộ quy tắc đạo đức của Liên đoàn có đề cập việc xử phạt những phát ngôn xúc phạm hoặc phân biệt đối xử, nhưng thực tế chưa có trường hợp nào bị chế tài vì quan điểm phân biệt giới tính.

Chicharito, người từng khoác áo Manchester United, Real Madrid, Sevilla và LA Galaxy, đã không còn góp mặt trong đội tuyển quốc gia từ năm 2019. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì gây tranh cãi, anh nên tập trung cải thiện phong độ khi sự nghiệp đang ở giai đoạn hoàng hôn.

