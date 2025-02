Chia tay TP.HCM, ông Phan Văn Mãi nói lời 'gan ruột'

Chiều 19/2, tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM - bày tỏ sự cảm ơn đối với Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và tất cả các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan… đã hướng dẫn, giúp đỡ ông trong suốt thời gian vừa qua.

“Tôi biết ơn đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn tôi, nhất là lúc ban đầu, những lúc khó khăn. Tôi xin cảm ơn các đồng chí trực tiếp làm việc, giúp đỡ tôi, từ các anh chị là bác tài, bộ phận bếp, các anh chị phục vụ, thư ký”, ông Mãi nói.

Ông Mãi cho biết, trong hơn 3 năm rưỡi trên cương vị người đứng đầu chính quyền TP.HCM, mỗi ngày làm việc ở thành phố, ông đều tìm được những cảm hứng làm việc và thấy còn rất nhiều việc cần phải làm. “Giờ chia tay TP.HCM, như đã từng chia tay tỉnh Bến Tre 4 năm trước, tôi xin được mang theo ân tình của thành phố. Trong điều kiện của mình, việc gì có thể làm được tôi sẽ hết sức làm vì sự phát triển của thành phố”, ông Mãi nói.

Theo ông Mãi, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử khi đã kiến tạo được những nền tảng rất cơ bản, đã xoay chuyển và mở ra những không gian phát triển mới để phát triển mạnh mẽ, xứng tầm.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, bản thân sẽ thật cố gắng, vận dụng những kinh nghiệm tích lũy được tại TP.HCM trong công việc mới tại Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và cám ơn sự nỗ lực, tâm huyết, cống hiến của ông Phan Văn Mãi trong thời gian gần 4 năm qua ở thành phố. “Đồng chí Phan Văn Mãi đến TP.HCM thời điểm rất đặc biệt là đại dịch COVID-19 đang ở giai đoạn đỉnh điểm và đồng chí chuẩn bị rời đi vào lúc công việc đang rộn ràng”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM ghi nhận điểm đọng lại ở ông Phan Văn Mãi là một đồng chí chủ tịch lăn xả cùng anh em cán bộ trong phòng, chống dịch. Đó còn là hình ảnh một Phó Bí thư Thường trực Thành ủy miệt mài, lặng lẽ nghiên cứu tìm phương cách để tham mưu giải quyết những vấn đề hóc búa của thành phố; những tồn đọng, vướng mắc có liên quan đến cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp thành phố.

Ông Mãi cũng là một lãnh đạo cầu thị, lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học, nhà tư vấn, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước để tìm cách tháo gỡ khó khăn, đề xuất các cơ chế, chính sách cho công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển thành phố trước mắt cũng như lâu dài. Ông Mãi là một lãnh đạo gần gũi, thân thiện với bạn bè, với đối tác gần xa; hoạt bát và thông thái trong tổ chức giao lưu, kết nối các diễn đàn quốc tế…

“Những phẩm chất, nỗ lực, sự quyết tâm của đồng chí nói lên được tính cương trực, tinh thần vì thành phố. Bốn năm qua, sự trải nghiệm của đồng chí Phan Văn Mãi rất có ý nghĩa, hiếm có, đáng nhớ và đáng trân trọng”, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ và cho rằng đây là hành trang quý giá cho ông Mãi trong hành trình cống hiến phía trước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An; điều động, chỉ định ông Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

