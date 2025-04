Chia tay Kroos, Real Madrid mất luôn linh hồn

Đêm ở London, Real Madrid nhận thất bại ê chề 0-3 trước Arsenal ở tứ kết lượt đi Champions League. Hôm ấy đánh dấu tròn 311 ngày kể từ lần cuối đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bước lên đỉnh châu Âu.

Trong chưa đầy một năm, “Los Blancos” từ một đội bóng với 15 chức vô địch Champions League bất ngờ trở thành tập thể loay hoay tìm lại bản sắc. Hành trình ấy là bản hòa âm lệch tông giữa quá khứ hào nhoáng và hiện thực nhiều ngờ vực.

Từ khán đài của sân Emirates (London, Anh), người ta nghe thấy những lời xì xào quen thuộc: Real Madrid của Vinicius Jr và Kylian Mbappe hôm nay chạy không đủ. Dưới sân, HLV Carlo Ancelotti, với ánh nhìn uể oải, tiếp tục than phiền về sự thiếu cân bằng nơi đội hình.

Vấn đề thể lực chỉ là phần nổi của tảng băng. Điều Real Madrid thiếu không nằm ở số bước chạy, mà ở nhịp điệu - thứ âm nhạc ngầm điều phối toàn bộ dàn nhạc, từng tạo nên bản giao hưởng Champions League lừng danh.

Ngày Real Madrid khuất phục Borussia Dortmund trên sân Wembley năm ngoái ở mùa 2023/24, Vinicius và Rodrygo Goes thi đấu như những họa sĩ vẽ lên tấm toan bằng tốc độ và cảm hứng. Nhưng cũng chính họ giờ đây bị chỉ trích vì sự thụ động trong hỗ trợ phòng ngự.

Những điều đó từng thấy ở Cristiano Ronaldo và Karim Benzema ngày trước. Hai siêu sao đó đâu phải những cỗ máy cày sân, nhưng phía sau họ là một hệ thống chặt chẽ đến từng chi tiết, được vận hành bởi một nhạc trưởng kiệm lời - Toni Kroos.

Kroos không cần những màn trình diễn phô trương hay ánh đèn hào nhoáng. Anh là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang giày bóng đá - chính xác, lặng lẽ và bền bỉ.

Khi đội hình lạc nhịp, Kroos luôn biết khi nào nên tăng tốc, khi nào cần làm chậm lại, khi nào nên giữ bóng, khi nào phải mở biên. Trong một tập thể toàn sao, Kroos là người "giữ chìa khóa", định hình lối chơi mà không cần gào thét.

Vậy mà trong ánh hào quang của các siêu sao, Real Madrid lại chẳng trao cho Kroos sự tôn vinh xứng đáng. Ở Bernabeu, không có pháo hoa, không có màn tung hô cho anh.

Chủ tịch Florentino Perez, như thường lệ, đặt niềm tin vào những tên tuổi rực rỡ hơn: Vinicius hôm nay, và Mbappe ngày mai. Thế hệ vàng Casemiro - Modric - Kroos bị đặt dấu chấm hết trong thầm lặng, nhường chỗ cho một Real Madrid cơ bắp hơn với Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga. Họ khỏe hơn, tranh chấp tốt hơn, nhưng nhịp điệu thì không còn.

Trong ngày Real Madrid thảm bại trước Arsenal, thống kê tại Emirates khiến người Madrid lạnh gáy. Đội bóng của họ chạy ít hơn Arsenal 13 km. Một con số biết nói.

Giữa hàng loạt cái tên có thể hình ấn tượng và tuổi đời sung mãn, Real Madrid lại là người hụt hơi. Sự hụt hơi ấy không đến từ thể chất mà bắt nguồn từ lối chơi rối rắm, thiếu người điều tiết nhịp nhàng như Kroos từng làm.

Mùa này, Dani Ceballos được đưa vào như một giải pháp "vá" khi khoảng trống ấy trở nên quá rõ ràng. Nhưng anh chưa bao giờ ở đẳng cấp đủ để thay thế Kroos.

Modric, tuổi tác đè nặng trên vai, vẫn đang cố níu kéo từng phút giây trên sân cỏ. Mbappe đã đến, mang theo hy vọng về một thời kỳ săn bàn mới.

Sự xuất hiện của siêu sao người Pháp giúp Real Madrid gia cố đáng kể hỏa lực tấn công. Nhưng khi phía sau là một hàng tiền vệ rối ren, thiếu bản lĩnh dẫn dắt, thì dù hàng công có lấp lánh đến đâu cũng dễ lạc lối.

Real Madrid không phải là đội bóng của phong cách. Họ là đội bóng của chiến thắng. Mọi con đường đều được chấp nhận nếu đưa họ đến đích. Nhưng hiện tại, lối chơi của Real Madrid không mang đến niềm tin về những chiến thắng nối dài.

Tuyến giữa bó hẹp, hàng thủ tan hoang vì chấn thương, hàng công thiếu kết nối. Họ ghi bàn nhờ tài năng cá nhân hơn là một hệ thống bài bản. Mbappe có thể xuất thần, Vinicius có thể bùng nổ, nhưng ai sẽ là người chỉ đạo khi nào nên giữ bóng, khi nào nên nhấn ga?

Giữa một Real Madrid chưa hoàn thiện, Courtois vẫn là chốt chặn đáng tin nơi khung thành, còn Mbappe là tia sáng nơi tuyến đầu. Nhưng để những cá nhân ấy kết nối thành một tập thể chiến thắng, đội bóng này cần nhiều hơn thế - cần một người nhạc trưởng, một người hiểu trận đấu từ gốc rễ, một Kroos khác.

Vẫn còn đó niềm tin. Real Madrid chưa bao giờ biết cúi đầu trước khó khăn. Lịch sử của họ được viết bằng những màn ngược dòng không tưởng, những chiến thắng tưởng chừng vô lý.

Và khi đối thủ là Arsenal, ký ức về những đêm kỳ diệu tại Bernabeu lại trỗi dậy. Người Madrid sẽ kể cho những cậu bé nghe về Derby County, Anderlecht hay Borussia Mönchengladbach - những đội từng tưởng như đã đánh gục họ, để rồi rời sân trong lặng câm.

Real Madrid hiện tại có thể chưa hoàn hảo. Họ có thể thiếu một Kroos, lạc nhịp ở giữa sân, loạng choạng trong tổ chức. Nhưng với Courtois trong khung thành, với Mbappe trên hàng công, và với một tinh thần không bao giờ chịu chết, họ vẫn là Real Madrid - đội bóng của những kỳ tích.

Và biết đâu, câu chuyện huyền thoại tiếp theo lại được viết nên ngay tại Bernabeu vào tuần tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.