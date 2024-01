Chia sẻ trải nghiệm cùng xe điện VinFast, trúng giải thưởng vàng ròng

Diễn ra từ 24/1 đến 19/3, cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng” của VinFast mang tới loạt giải thưởng hấp dẫn đến hàng trăm triệu đồng.

Chào xuân Giáp Thìn và tri ân khách hàng đã đồng hành, ủng hộ VinFast trong suốt thời gian qua, hãng xe Việt khởi động cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng” dành cho các chủ xe điện VinFast, thành viên Cộng đồng VinFast toàn cầu và tài xế Xanh SM trên toàn quốc. Cuộc thi là sân chơi độc đáo để các “đại sứ xanh” lan tỏa đến cộng đồng những trải nghiệm thú vị về chiếc xế yêu và có cơ hội rinh về loạt giải thưởng hấp dẫn từ hãng xe Việt.

Để tham gia, người dùng có thể chia sẻ bài viết, hình ảnh hoặc video với nội dung sáng tạo lên Facebook, TikTok hoặc YouTube cá nhân về những trải nghiệm thú vị, tính năng độc đáo, ưu điểm của ôtô điện VinFast, hoặc các chính sách hậu mãi tận tâm của hãng. Đó có thể là cảm xúc ấn tượng với thiết kế tinh tế của xe, hay trải nghiệm đặc biệt với các tính năng an toàn, công nghệ thông minh trên những cung đường thực tế.

Bài dự thi cũng có thể là một câu chuyện đáng nhớ về chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi của hãng xe Việt, hay chính sách bán hàng độc đáo giúp người dùng sở hữu xe với chi phí lăn bánh và sử dụng giá rẻ. Các thành viên Cộng đồng VinFast toàn cầu cũng có thể chia sẻ cảm xúc, câu chuyện về quãng thời gian gắn bó và phát triển cùng một cộng đồng chủ xe văn minh, trách nhiệm và yêu môi trường.

Những trải nghiệm thực tế của chủ xe là yếu tố đáng giá chất lượng bài thi.

Thông qua các câu chuyện người thật - việc thật do người dùng thực tế chia sẻ, những giá trị thiết thực do ôtô điện “made in Vietnam” mang đến cho khách hàng sẽ được lan tỏa, góp phần thúc đẩy hơn nữa công cuộc chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam.

Bài dự thi cần để ở chế độ công khai (public), gắn kèm với hashtag chương trình: #VinFast #laixexanh #rinhrongvang. Ban tổ chức khuyến khích các nội dung chia sẻ chuyên sâu và thể hiện theo hình thức sáng tạo.

Với thông điệp “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”, VinFast mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn lối sống xanh, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững. Cuộc thi là món quà may mắn đầu xuân dành tặng khách hàng trong năm mới, cũng là lời khẳng định tính tiên phong, tích cực của VinFast trong việc kết nối cộng đồng qua các hoạt động độc đáo.

Thời gian diễn ra cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Chặng 1 từ 12h ngày 24/1 đến 11h59 ngày 6/2. Chặng 2 từ 12h ngày 7/2 đến 11h59 20/2. Chặng 3 từ 12h ngày 21/2 đến 11h59 ngày 5/3. Chặng 4 từ 12h ngày 6/3 đến 11h59 ngày 19/3.

Cơ cấu giải thưởng mỗi chặng bao gồm: 1 giải nhất là tiền mặt tương đương 1 chỉ vàng SJC 9999; top 10 bài viết tương tác cao nhất với phần thưởng là xe điện mô hình VF 8/giải; 50 bài dự thi sớm nhất với phần thưởng voucher GSM trị giá 200.000 đồng/giải.

Cơ cấu giải thưởng chung cuộc bao gồm: 1 giải nhất với phần thưởng tiền mặt tương đương 1 cây vàng SJC 9999; 1 giải nhì với phần thưởng tiền mặt tương đương 5 chỉ vàng SJC 9999; 1 giải ba với phần thưởng tiền mặt tương đương 3 chỉ vàng SJC 9999; 5 giải khuyến khích với phần thưởng tiền mặt tương đương 1 chỉ vàng SJC 9999/giải.