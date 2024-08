Chi phí nấu đĩa cơm bình dân đắt nhất trong 10 năm qua ở Nhật Bản

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy chi phí nấu cà ri và cơm, món ăn được nhiều người Nhật Bản ưa thích, đã đạt mức cao kỷ lục trong thập kỷ qua.

Chi phí nấu cơm cà ri ở Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Ảnh: Pakutaso.

Teikoku Databank Ltd., ngân hàng sở hữu một trong những cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp lớn nhất tại Nhật Bản, đã công bố vào ngày 13/8 rằng chi phí để làm món cơm cà ri mà công ty này tự tính toán vào tháng 6 bằng cách tính đến chi phí nguyên liệu và tiện ích đã đạt 329 yen (khoảng 2,24 USD ) cho mỗi khẩu phần, tăng 30 yen so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận con số cao nhất kể từ năm 2015.

Chỉ số duy nhất phản ánh mức tăng giá gần đây tại Nhật Bản. Công ty nghiên cứu dự đoán rằng chi phí để tạo ra một trong những bữa ăn chính của hộ gia đình Nhật Bản sẽ đạt đỉnh vào tháng 7. Tính toán dựa trên Khảo sát giá bán lẻ do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố.

Cụ thể, chỉ số này giả định nấu 6 suất cà ri và cơm bằng một nửa phần nước sốt cà ri làm sẵn, cà rốt, khoai tây, hành tây, thịt bò nhập khẩu, gạo (thương hiệu Koshihikari) và dầu ăn. Chỉ số này cũng tính đến chi phí nước và các tiện ích khác khi sử dụng nồi cơm điện.

Một suất cà ri và cơm vào tháng 6 có giá là 203 yen (khoảng 1,39 USD ) cho các nguyên liệu như thịt và rau, tăng 20 yen so với năm trước, 97 yen cho gạo (tăng 8 yen), 25 yen cho nước sốt cà ri (tăng 1 yen) và 4 yen cho phí tiện ích, tổng cộng là 329 yen.

Theo Teikoku Databank, giá thịt bò nhập khẩu tăng do ảnh hưởng của đồng yen yếu, giá rau cũng tăng hơn 100 yen/kg so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, giá gạo cũng tăng đột biến do nguồn cung thiếu hụt trong đợt nắng nóng khắc nghiệt vào mùa hè năm ngoái.

Chi phí chế biến món cà ri và cơm vào tháng 7 do công ty dự báo dựa trên xu hướng giá cả tại 23 quận của Tokyo có thể lên tới khoảng 340 yen (khoảng 2,32 USD ) cho một suất ăn, cho thấy giá sẽ còn tăng nữa.

Một đại diện của Teikoku Databank giải thích: "Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, giá khoai tây, cà rốt và hành tây dự kiến 'duy trì ở mức bình thường' vào tháng 8, làm tăng kỳ vọng giá sẽ giảm. Tuy nhiên, giá gạo và thịt bò nhập khẩu dự kiến vẫn ở 'giai đoạn tăng' trong thời điểm hiện tại, khiến giá cơm cà ri mùa hè năm nay có khả năng sẽ dao động ở mức cao sau khi đạt đỉnh vào tháng 7".