Chị lừa bạn gái của em đưa 1 tỷ đồng mua đất rồi chiếm đoạt

Sau khi bạn gái của em trai chuyển 1 tỷ đồng để đầu tư mua đất, Phạm Thị Mỹ dùng tiền cho mục đích cá nhân và không làm thủ tục chuyển nhượng như đã hứa.

Bị cáo Phạm Thị Mỹ tại toà.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Ninh Bình mở lại phiên tòa xét xử Phạm Thị Mỹ (48 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là bà L., người yêu của em trai bị cáo.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn và mua bán bất động sản. Ông H., em trai Mỹ, có quan hệ tình cảm với bà L. Thông qua mối quan hệ này, Mỹ và L. quen nhau.

Tháng 3/2023, Mỹ biết bà L. có nhu cầu đầu tư tiền để kinh doanh bất động sản. Mặc dù không có giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay sở hữu thửa đất của ông H.T.T. (tại Thanh Hóa) nhưng Mỹ đã nói với bà L. về việc đầu tư thửa đất trên, hứa hẹn sẽ cắt chia cho bà L. 200 m2.

Bà L. tin tưởng nên đã chuyển cho Mỹ tổng số tiền 1 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Mỹ sử dụng vào mục đích cá nhân mà không làm thủ tục chuyển nhượng như đã hứa.

Tại toà, bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng. Mỹ khai về mối quan hệ giữa bà L. và em trai mình, thừa nhận đã nhận 1 tỷ đồng của người phụ nữ này.

Bị cáo Mỹ lý giải, trước đó bị cáo và bà L. từng hợp tác làm ăn chung và có chia lợi nhuận. Sau khi nhận 1 tỷ đồng từ bà L., bị cáo mua đất ở Phù Luông.

"Khi kết hợp bị cáo nói với chị L. có một số mảnh có tiềm năng chứ chưa nói rõ mảnh nào", bà Mỹ phân trần, nói mình không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà L.

Ngày 15/8/2024, Mỹ tự giác giao nộp số tiền 1 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để trả lại cho bị hại.

Có mặt tại tòa, bà L. thừa nhận từng cùng với bà Mỹ đấu thầu đất chung và chia lợi nhuận. Tuy nhiên số tiền 1 tỷ đồng bà chuyển cho Mỹ là để đầu tư mảnh đất mà Mỹ giới thiệu là đang sở hữu và từng dẫn đi xem. Bà L. cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ông H. - em trai bị cáo, được triệu tập với tư cách người làm chứng - đưa ra lời khai trái ngược với chị, khẳng định đã cùng bà Mỹ và bạn gái đi xem đất, sau này mới biết mảnh đất đó là của người khác. Ông khẳng định lời trình bày tại tòa là khách quan.

Trong phần luận tội, viện kiểm sát cho rằng Phạm Thị Mỹ đã dùng các thủ đoạn gian dối, bao gồm việc đưa ra thông tin không đúng về thửa đất, để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 14-15 năm tù.

Luật sư Nguyễn Thị Phương Anh và Lê Ngọc Hà (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng cáo trạng nhận định “Phạm Thị Mỹ bằng thủ đoạn gian dối trong việc góp tiền mua đất để chiếm đoạt tài sản của bà L.” là nhận định chưa đủ căn cứ.

Luật sư nói, Phạm Thị Mỹ chưa bao giờ sử dụng thông tin thửa đất của hộ gia đình ông H.T.T. để cung cấp hoặc chỉ vị trí đất của gia đình ông T. cho bà L.

Các thông tin bị cáo Mỹ cung cấp cho bà L. là thông tin thửa đất của gia đình anh Đ.V.H. có diện tích 1.500 m2, mặt bám đường 521B, mặt dài 49m tại thôn Sát, xã Ban Công, huyện Bá Thước (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Từ các lập luận trên, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ vụ án để điều tra lại, làm rõ các nội dung liên quan để vụ án được giải quyết đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan. Trường hợp hội đồng xét xử không chấp nhận trả hồ sơ điều tra lại, luật sư đề nghị tòa áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cho bị cáo Mỹ.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bà Mỹ đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mỹ 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo luật sư, thủ đoạn gian dối là hành vi sử dụng thông tin hoặc hành động sai sự thật một cách có chủ ý để lừa gạt người khác tin đó là thật và tự nguyện giao tài sản.

Tuy nhiên trong vụ án này, thông tin mà bị cáo Phạm Thị Mỹ trao đổi với bà L. về việc góp tiền mua đất là có thật, thửa đất bị cáo Mỹ giới thiệu cho bà L. mua là có thật, không phải thông tin ảo, không phải thông tin gian dối, cũng không phải thủ đoạn gian dối như quy kết trong cáo trạng.