'Chén thánh' 5 triệu USD và 6 gậy golf được đấu giá cao nhất

1. Tiger Slam Irons and Wedges - 5.156.162 USD : Với mức giá 5.156.162 USD , những chiếc gậy Tiger Slam của huyền thoại làng golf Tiger Woods đứng đầu bảng xếp hạng gậy đánh golf đắt nhất thế giới. Thậm chí, gậy sắt Titleist 681-T, một trong những kỷ vật chơi golf đáng kinh ngạc nhất của Tiger, được xem là “Chén Thánh” của các nhà sưu tập. Bốn chiến thắng liên tiếp tại các giải đấu lớn U.S. Open năm 2000, Open, Giải vô địch PGA và Masters năm 2001 đều do tay golf nổi tiếng thế giới này giành được với sự giúp đỡ của những cây gậy này. Ảnh: Golden Age Auctions.