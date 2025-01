Chen nhau đổ về siêu thị sắm Tết, 'rồng rắn' xếp hàng chờ thanh toán

Tại siêu thị GO! Thăng Long, không khí cũng không kém phần nhộn nhịp. Khu vực bánh kẹo nhân viên luôn phải hoạt động hết công suất để bổ sung hàng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc siêu thị GO! Thăng Long, chia sẻ 2 tuần gần đây, lượng mua sắm tăng mạnh so với ngày lường. Lượng khách đến siêu thị cũng tăng 30% so với ngày thường và tăng hơn 10% so với cùng thời điểm Tết năm ngoái.