Chelsea trả giá đắt khi vào chung kết

Trong một tình huống tranh chấp bóng quyết liệt, tiền vệ Moises Caicedo bị chấn thương mắt cá chân. Mặc dù được đội ngũ y tế chăm sóc và có thể tiếp tục thi đấu trong trận, khả năng ra sân của anh trong trận chung kết vẫn còn bỏ ngỏ.

Phát biểu sau trận, HLV Enzo Maresca cho biết: “Tôi nói với Caicedo rằng cậu ấy cần làm mọi thứ để có mặt trên sân vào ngày 14/7. Chúng ta sẽ xem xét tình hình".

Caicedo chơi 4/5 trận ở FIFA Club World Cup 2025™, có vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Maresca. Trước Fluminense, Caicedo đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 97%. Anh tạo ra 3 đường chuyền dài chính xác, 6 lần tranh chấp thành công và 3 lần tắc bóng hiệu quả.

Trong trường hợp Caicedo phải nghỉ trận chung kết sắp tới, HLV Maresca có thể sử dụng Andrey Santos hoặc Kiernan Dewsbury-Hall để đá cùng với Enzo Fernandez và Cole Palmer. Cả Santos và Dewsbury-Hall đều vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Fluminense.

Đối thủ của Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup 2025™ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa PSG và Real Madrid diễn ra vào rạng sáng 10/7.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.