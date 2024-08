Chelsea đang cứu hay tự hủy diệt mình?

Mateo Kovacic là nhân tố duy nhất còn sót lại trong đội hình Chelsea lên đỉnh châu Âu năm 2021. Nhưng trên sân Stamford Bridge hôm 18/8, tiền vệ người Croatia đang khoác áo Manchester City.

3 năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng chứng kiến nhiều điều xảy ra với đội bóng thành London. Họ đổi chủ. Tỷ phú Todd Boehly giờ nắm quyền cao nhất. Tất cả quân bài được chủ cũ Roman Abramovich chiêu mộ đều bật bãi khỏi đội bóng, để rồi hiện ra trước mắt người hâm mộ là hình ảnh CLB với đầy rẫy sự xáo trộn nhân sự.

1,12 tỷ bảng được chủ mới Boehly chi ra để đầu tư vào nhân sự. Số tiền khổng lồ ấy được đổi lại bằng những gì? Đó là đội hình với 43 cầu thủ gây ra nhiều bài toán nan giải cho HLV Enzo Maresca ở mùa 2024/25.

Tính trước trận gặp Manchester City ở ngày màn Premier League mùa 2024/25 cuối tuần qua, Chelsea có 6 thủ môn, 7 trung vệ, 6 hậu vệ biên, 6 tiền đạo cắm, 6 cầu thủ chạy cánh và nhiều vị trí khác nữa. Người ta nói đùa rằng với nhân sự hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge có thể xếp 3 đội hình chơi ở những giải vô địch quốc gia châu Âu khác nhau.

Quay lại với câu hỏi 1,12 tỷ bảng được Chelsea chi ra để tăng cường lực lượng, nó đổi lại bằng những tiếng hô vang tên của Conor Gallagher sau khi Manchester City có bàn thắng đầu tiên. Hôm 21/8, tiền vệ người Anh vừa bị CLB bán cho Atletico Madrid.

Nếu có một sự thật tóm tắt cho những gì diễn ra tại Chelsea, tất cả được gói ghém trong hai chữ: Hỗn loạn. Tung ra sân đội hình với hàng tiền vệ gồm bộ ba Enzo Fernandez, Romeo Lavia và Moises Caicedo có giá hơn 250 triệu bảng, nhưng họ lại bị lu mờ hoàn toàn bởi một cầu thủ mà chính đội bóng bán đi cách đây 1 năm, Mateo Kovacic - tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Manchester City.

Trong khi hầu hết CLB khởi đầu mùa giải mới bằng những thông điệp đoàn kết và hy vọng, Chelsea lại đón nhận nhiều phản ứng từ cầu thủ. Họ cảm thấy mông lung về số phận.

Người đại diện của Raheem Sterling bày tỏ sự không hài lòng khi thân chủ bị HLV Maresca gạch tên khỏi thành phần đăng ký thi đấu. Cựu ngôi sao Liverpool và Manchester City cũng gần như bật bãi khỏi Stamford Bridge.

Chelsea hiện tại trở thành đội bóng của Todd Boehly đúng nghĩa. Toàn bộ cầu thủ mới đều được CLB chiêu mộ sau khi việc đổi chủ hoàn thành. Nếu để tìm ra hình ảnh tiêu biểu cho cuộc cách mạng nhân sự ở một đội bóng tại Premier League, Chelsea nổi bật không ai sánh bằng.

Song, vấn đề của đại diện thành London cũng bắt đầu từ chính quyết định họ tạo ra. Vì mua quá nhiều cầu thủ, đội hình Chelsea giờ chật kín quân số. HLV Maresca và ê-kíp trợ lý phải họp bàn liên tục để gạch tên những quân bài không còn nằm trong kế hoạch CLB. Ngay cả thuyền trưởng người Italy cũng mới gia nhập sân Stamford Bridge trong hè này.

Không khó để nhận thấy Chelsea đang tiến hành cuộc cách mạng nhân sự triệt để. Điều này đôi khi tạo ra sự khó chịu cho người trong cuộc. Khi CLB quyết định bán Gallagher cho Atletico Madrid, đó như dấu chấm hết cho chính sách sử dụng những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo đội bóng.

Đồng ý rằng Gallagher không phải ngôi sao quá đẳng cấp thế giới, nhưng cầu thủ này rất được người hâm mộ đội bóng yêu thích. Lý do đơn giản tiền vệ người Anh trưởng thành từ học viện Chelsea. Đó như sự gắn kết sâu đậm giữa người hâm mộ và đội bóng.

Nhưng với quyết định chia tay Gallagher, Chelsea như bẻ gãy những gì được coi là truyền thống của CLB. HLV Maresca có lẽ cũng không xem tiền vệ người Anh là nhân tố để dựa dẫm. Mảnh ghép sắm vai hạt nhân trong lối chơi.

Trên lý thuyết, đội hình Chelsea không hề yếu, chỉ là họ chưa đạt tới đẳng cấp ngang hàng với thế hệ John Terry, Frank Lampard, Joe Cole, Didier Drogba... Ở trận gặp Manchester City, "The Blues" thỉnh thoảng tạo ra được sóng gió lên khung thành đối thủ, thay vì gồng mình chịu đựng trước những cú đấm vỡ mặt.

Mùa giải 2024/25 mới bắt đầu. Mọi thứ hãy còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Dù vậy, nhìn cách HLV Maresca cấm Sterling và Ben Chilwell tập luyện cùng đội một, người ta không khỏi chạnh lòng. Mới vài tháng trước, khi Mauricio Pochettino còn ngồi ghế nóng, cả hai cầu thủ vừa nêu chắc chắn không nghĩ tới viễn cảnh ảm đạm như lúc này.

Ông Todd Boehly có những toan tính riêng khi xuống tay chi tiền trong những kỳ chuyển nhượng. Đội hình của Chelsea hiện tại tập hợp nhiều cầu thủ trẻ, họ hoàn toàn có thể được huấn luyện để phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là câu chuyện xa vời. Như một CĐV Chelsea đã thốt lên thì "hãy hy vọng, những gì ông chủ và HLV làm đều đúng". Còn theo Nat Hayward, một fan nhiệt thành của "The Blues", cách duy nhất để khiến người hâm mộ không còn bị sốc và làm giảm sự căng thẳng là kết quả trên sân.

Hôm 18/8, Chelsea đã thua Manchester City trong ngày khai mạc Premier League mùa 2024/25.

