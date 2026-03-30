Cháy xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K Tân Triều, một người tử vong

  • Thứ hai, 30/3/2026 07:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho xưởng gỗ đối diện Viện K Tân Triều (Hà Nội) vào đêm qua, khiến một người tử vong.

Vien K Tan Trieu anh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: K.P.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng gần 0h40 ngày 30/3, tại kho xưởng đối diện Viện K Tân Triều (Thanh Liệt, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện lửa bùng phát tại kho xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông. Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc lên cao làm nhiều người hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Thông tin ban đầu, có một người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Viện K Tân Triều Hà Nội Viện K Tân Triều Cháy Xưởng gỗ Hà Nội Tai nạn

