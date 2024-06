Cháy ở Định Công Hạ: Nhiều người leo mái cứu nạn nhân nhưng bất thành

Ngay khi thấy lửa bùng lên từ số nhà 207 phố Định Công Hạ (Hà Nội), nhiều người không màng nguy hiểm, leo mái tôn để tiếp cận cứu nạn nhân trong đám cháy nhưng bất thành.

Ở cách hiện trường vụ cháy khoảng 30m, chị Tạ Thị Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy khói đen cuồn cuộn bốc ra từ nhà số 207 phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Theo chị Ánh, thời điểm phát hiện ra đám cháy khoảng 18h20 tối 16/6. Chị đang nấu cơm trong nhà thì ngửi thấy mùi khét.

"Tôi nghĩ nhà mình bị cháy nên đi kiểm tra xung quanh mà không thấy gì, tôi hô hoán con chạy ra ngoài xem thì cháu phát hiện xảy ra cháy ở nhà bán hàng điện máy", chị Ánh kể.

Ngọn lửa đỏ rực bên trong căn nhà số 207 phố Định Công. Ảnh: Đình Hiếu

Lúc đó, có nhiều người cởi trần đã leo lên mái để tìm cách tiếp cận tầng 4 của căn nhà nhưng lửa cháy rất mạnh nên đành bất lực quay ra.

Anh Phạm Văn Tài cho biết, khi mọi người tri hô có hỏa hoạn thì anh cũng chạy ra xem tình hình. Thời điểm đó, có một người phụ nữ chạy thoát khỏi căn nhà. Tại tầng 6 có người bật đèn điện thoại vẫy để kêu cứu nhưng mọi người không thể tiếp cận.

Cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện đám cháy, người phụ nữ sinh sống ở kế bên số nhà 207 phố Định Công kể lại, bà không kịp phản ứng, chỉ chạy ra khỏi nhà để hô hoán mọi người tìm cách ứng cứu.

"Do bên trong nhà chứa nhiều hàng hóa, lối đi chật hẹp, khói đen dày đặc nên mọi người không dám chạy vào cứu nạn", người phụ nữ kể.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cố gắng tiếp cận đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, tối ngày 16/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy nhà dân tại tầng 5 nhà dân trên phố Định Công Hạ.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường.

Sau khi đám cháy được khống chế, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Thạch Thảo

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đời thường của chàng trai đập tường cứu người trong vụ cháy ở Hà Nội Sau khi dũng cảm đập tường cứu người trong vụ cháy ở phố Trung Kính (Trung Hoà, Hà Nội), Đồng Văn Tuấn trở về với cuộc sống thường nhật, chạy xe ôm công nghệ...