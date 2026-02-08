Cháy nhà ở TP.HCM lúc rạng sáng, cảnh sát giải cứu 4 người

Ngọn lửa bùng phát ở ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh lúc rạng sáng, bên trong có 4 người mắc kẹt. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, giải cứu 4 người thoát ra ngoài.

Rạng sáng 8/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường 36, phường Tân Hưng (TPHCM), khiến 4 người bị mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo cháy tại căn nhà số 15B, đường 36, phường Tân Hưng. Đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 1 xe phương tiện, với 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà bị cháy.

Tại đây, lực lượng chức năng kịp thời cứu 4 người bị mắc kẹt tại tầng 1 ra ngoài an toàn, đồng thời triển khai công tác cứu hỏa.

Đến 2h58, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 3h20 cùng ngày.

Được biết, căn nhà gặp hỏa hoạn có diện tích khoảng 210 m2, trong đó diện tích bị cháy khoảng 70 m2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.