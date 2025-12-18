Cháy lớn tại khu công nghiệp Tiên Sơn, cột khói cao hàng trăm mét

Do doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như nhựa, cao su tổng hợp, bao bì... đều là vật liệu dễ cháy, phát sinh nhiều khói và khí độc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết vào khoảng 0 giờ 21 ngày 18/12, đơn vị nhận được tin báo cháy từ Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1, xã Đại Đồng thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, thiết bị nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Đám cháy kèm tiếng nổ và lửa lớn bùng lên tạo thành cột khói cao hàng trăm mét.

Đến khoảng 7 giờ 22 ngày 18/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang tiếp tục xử lý tàn dư sau cháy. Đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người nhưng nhà xưởng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi công tác chữa cháy hoàn tất, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.