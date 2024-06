Cháy du thuyền lớn nhất thế giới

Ngọn lửa bùng phát trên tàu Icons of the Seas do hãng Royal Caribbean điều hành. Sự cố không gây nhiều thiệt hại, theo CNN.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 25/6 trên tàu Icon of the Seas - con tàu du lịch lớn nhất thế giới. Ảnh: Seatrade Cruise News. Ngày 25/6, siêu du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Seas bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại cảng Costa Maya (Mexico). May mắn ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt và không gây thiệt hại về người, người phát ngôn của hãng điều hành tàu Royal Caribbean xác nhận với CNN. Ngoài ra, hãng tàu cho biết không có người bị thương và tác động tổng thể trên tàu là "tối thiểu". Tàu bị mất điện trong thời gian ngắn và phải sử dụng nguồn điện dự phòng. Khi ngọn lửa bùng phát, các thành viên thủy thủ đoàn đã kiểm soát ngọn lửa. Họ cho biết tất cả nhân viên đều được huấn luyện để xử lý những tình huống như vậy. Icon of the Seas nổi danh là "biểu tượng của biển cả" với giá trị lên tới 2 tỷ USD . Ngay từ ngày đầu tiên ra mắt, siêu du thuyền gây chú ý với chiều dài 363 m, tổng trọng lượng 250.800 tấn. Hải trình đầu tiên của du thuyền sang trọng này bắt đầu vào đầu năm 2024. Tàu có 7 bể bơi tạo thành một công viên nước rộng 1.500 m2, con số kỷ lục đối với một tàu du lịch. Hiện tại, hành trình của Icon of the Seas không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Du thuyền tiếp tục trên đường đến đảo Cozumel của Mexico. Được biết, các vụ cháy du thuyền không phổ biến, nhưng cũng không phải là hy hữu. Song hầu hết đầu được xử lý nhanh chóng và ít gây ra gián đoạn cho hành khách.

Trước đó vào tháng 3/2024, con tàu Carnival Carnival Line bị cháy phần đuôi. Năm 2013, du thuyền Grandeur of the Seas cũng của hãng Royal Caribbean đã bị cháy suốt hơn 2 giờ vào nửa đêm ở phần đầu khi đang trong hành trình trên biển Bahamas.