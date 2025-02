Cháy chùa Vẽ ở Bắc Giang trong đêm, nhiều cổ vật bị thiêu rụi

Lãnh đạo TP Bắc Giang cho biết thời điểm phát hiện, ngọn lửa đã bùng phát lớn nên nhiều hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm trong chùa bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 1h ngày 10/2 tại Chùa Vẽ (phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an TP Bắc Giang khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.

Tại hiện trường, nhiều đồ vật bên trong chùa và phần mái bị cháy rụi. Ảnh: Q.P.

Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng 10/2, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Nguyễn Hữu Đính cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo, ông đã trực tiếp vào hiện trường tham gia chỉ đạo công tác chữa cháy.

"Do ngọn lửa bốc lên rất lớn nên nhiều đồ vật bên trong chùa đã bị cháy rụi", ông Đính thông tin.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Ảnh: Q.P.

Theo ông Đính, do thời điểm phát hiện ngọn lửa đã bùng phát lớn nên không thể chữa cháy khiến các hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm trong chùa bị thiêu rụi.

Đến khoảng 1h35 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện chính quyền địa phương đang kiểm đếm về thiệt hại cũng như cổ vật đang để ở trong chùa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.