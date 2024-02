Nhiều người dùng tự hỏi “chuyện quái gì đang xảy ra với ChatGPT”, bởi nó đưa ra toàn những câu trả lời vô nghĩa, cứ như “một người điên bị ảo giác”.

Nhiều thuyết âm mưu về nguyên nhân khiến ChatGPT phát điên đã được đặt ra. Ảnh: Shutterstock.

Hôm 21/2, hàng loạt người phàn nàn về những câu trả lời vô nghĩa của ChatGPT. Trên Reddit, mục r/ChatGPT tràn ngập những bài viết nói ChatGPT “đột tử”, “phát điên”, “lan man” và “mất trí”.

Lần đầu tiên ChatGPT khiến người dùng sợ hãi đến vậy

Đương nhiên, ChatGPT không có trí não như con người, nên không thể “mất trí”. Nhưng việc sử dụng các phép ẩn dụ con người - hay còn được gọi là "nhân cách hóa" nó - là cách dễ nhất để người dùng mô tả những phản hồi không tưởng mà họ nhận được từ chatbot này. Nhiều người đã tự hỏi “chuyện quái gì đang xảy ra với ChatGPT” bởi nó trả lời câu hỏi bằng rất nhiều điều vô nghĩa.

Dựa trên ảnh chụp màn hình của người dùng, phản hồi của ChatGPT là những đoạn văn viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau hoặc chỉ toàn những từ tiếng Anh không có nghĩa khi ghép lại với nhau.

Một người dùng Reddit có tên z3ldafitzgerald nói rằng: “Tôi cảm thấy ChatGPT cứ như một người điên vì rối loạn tâm thần hoặc mất trí nhớ. Đây là lần đầu tiên một chatbot AI khiến tôi cảm thấy kinh hãi như vậy”.

Thậm chí, một số người sau khi nghe câu trả lời của ChatGPT còn bắt đầu nghi ngờ về sự tỉnh táo của chính mình. “Có phải tôi đang bị điên không” là tiêu đều của bài đăng đến từ tài khoản Reddit u/Throwaway243228077. Người này đã hỏi chatbot AI liệu có nên cho chó ăn ngũ cốc cheerios hay không.

Kết quả là nó trả lời anh toàn những điều vô nghĩa. “Nó có bình thường không vậy? Bắt chó ‘nói chuyện sâu sắc’ là sao đây?", người này viết trên Reddit kèm loạt ảnh chụp màn hình chứng minh câu trả lời “mất não” của ChatGPT.

đoạn hội thoại vô nghĩa của ChatGPT khi người dùng hỏi có nên cho chó ăn ngũ cốc không. Ảnh: Reddit.

Nguyên nhân ChatGPT "hoang tưởng"

Trong một trường hợp khác, khi người dùng hỏi “Máy tính là gì?", mô hình AI đã đưa ra câu trả lời vô nghĩa như sau: "Nó là tác phẩm tuyệt hảo trong một mạng lưới nghệ thuật của quốc gia, là chuột của ngành khoa học, là một bản vẽ đơn giản của những kẻ buồn, và cuối cùng, là ngôi nhà nghệ thuật toàn cầu, một phần công việc trong tổng thể còn lại. Sự phát triển của nó chân thật hơn cả vùng đất của thời gian, là sự sâu sắc của máy tính như một thực thể phức tạp”.

(Nguyên văn: "It does this as the good work of a web of art for the country, a mouse of science, an easy draw of a sad few, and finally, the global house of art, just in one job in the total rest. The development of such an entire real than land of time is the depth of the computer as a complex character”)

Người dùng u/Sweet-Block5118 gọi trải nghiệm với ChatGPT như “đi tàu lượn” - lúc đầu nghe có vẻ còn tỉnh táo, sau đó lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, rồi cuối cùng là tỏ ra văn vở nhưng thực chất là sáo rỗng.

Một phản hồi dài dòng, lan man nhưng vô nghĩa của ChatGPT. Ảnh: Twitter.

Có người lại mô tả tình trạng của GPT-4 như “người điên bị ảo giác”. Chatbot này phản hồi vô nghĩa đến mức đây là điều chưa từng xảy ra với anh kể từ những ngày đầu phát triển GPT-3.

Phản hồi về sự cố này, OpenAI đã thừa nhận vấn đề và đang tìm cách khắc phục. Business Insider nhận định đây là giây phút đầy hổ thẹn của OpenAI, công ty tiên phong trong cuộc cách mạng AI và nhận được khoản đầu tư hàng tỷ USD từ các Big Tech như Microsoft.

Vì OpenAI không giải thích cụ thể vấn đề, không ít người đưa ra các thuyết âm mưu, suy đoán về nguyên nhân khiến ChatGPT phát điên. Gary Marcus, giáo sư Đại học New York và là một chuyên gia AI, đã mở một cuộc thăm dò trên mạng xã hội X để người dùng dự đoán nguyên nhân.

Một số người nói OpenAI đã bị hack, trong khi những người khác nghĩ thủ phạm có thể đến từ phần cứng. Phần lớn lại cho rằng các biến trọng số (weight) đã bị lỗi. Trọng số là một phần cơ bản của mô hình AI, giúp hệ thống đưa ra các câu trả lời mang tính dự đoán.

Theo một số chuyên gia, vấn đề có thể xuất phát từ việc ChatGPT đặt thông số biểu thị mức độ sáng tạo của AI (temperature) quá cao. Giá trị này càng cao thì AI càng có thể bịa ra nhiều thông tin hơn để tránh trùng lặp nội dung và tăng nguy cơ tạo ra thông tin sai lệch. Hoặc có lẽ OpenAI đang thử nghiệm phiên bản mới của GPT-4 Turbo nên gây ra các lỗi không mong muốn.