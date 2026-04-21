Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chặn hơn 500 kg thịt bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường

  • Thứ ba, 21/4/2026 06:46 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Ngày 20/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng vừa kịp thời ngăn chặn hơn 500kg thịt bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Theo đó, vào lúc 19h ngày 19/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo trái phép tại tổ 29, khu phố 33, phường Long Bình do ông T.H.M (sinh năm 2000, thường trú tại địa chỉ trên) làm chủ.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện hơn nửa tấn thịt bẩn đang được cấp đông. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có hai con heo, tổng trọng lượng khoảng 140 kg, có biểu hiện bị bệnh. Tại khu vực giết mổ, một tủ đông chứa khoảng 70 kg thịt heo đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479 kg thịt heo có tình trạng tương tự.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm. Ông M. khai nhận số heo sống được mua tại chợ Tân Hiệp (Đồng Nai) với mục đích giết mổ, phân phối ra thị trường để kiếm lời; số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, sau đó trữ lại để bán.

Ảnh: CACC.

Tổ công tác đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 1 tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, gồm 5 mẫu phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm và 2 mẫu huyết thanh để xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi.

Hiện lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời tiến hành niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và hai con heo tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://tienphong.vn/chan-hon-500kg-thit-boc-mui-chuan-bi-tuon-ra-thi-truong-post1837222.tpo

Văn Quân/Tiền Phong

Lợn bẩn Đồng Nai Đồng Nai Lợn bệnh Thịt bẩn Công an Đồng Nai Đồng Nai Phường Long Bình

    Đọc tiếp

    Hom nay, Quoc hoi ban ve chong lang phi hinh anh

    Hôm nay, Quốc hội bàn về chống lãng phí

    07:00 21/4/2026

    0

    Ngày 21/4, Quốc hội dự kiến bàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

    Du bao thoi tiet ngay 21/4 hinh anh

    Dự báo thời tiết ngày 21/4

    06:56 21/4/2026

    0

    Dự báo thời tiết ngày 21/4, Hà Nội giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất cũng tăng lên mức 30-32°C, chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm khoảng 7°C.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý