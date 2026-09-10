Chăm sóc răng sữa cho trẻ như thế nào?

Nhiều người nghĩ rằng răng sữa của trẻ rồi sẽ rụng và được thay bằng răng vĩnh viễn nên không cần chăm sóc. Tuy nhiên, đây lại là quan niệm sai lầm.

Cha mẹ nên chú ý chăm sóc răng miệng cho trẻ từ sớm để bảo vệ hàm răng vĩnh viễn của con trong tương lai. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều cha mẹ cho rằng răng sữa không cần chăm sóc quá kỹ vì trẻ sẽ thay răng khi lớn. Thực tế, bỏ bê răng sữa có thể khiến trẻ gặp các vấn đề răng miệng ngay trong những năm đầu đời và ảnh hưởng đến răng vĩnh viễn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), sâu răng là một trong những bệnh mạn tính phổ biến ở trẻ em. Vì vậy, việc chăm sóc răng miệng cần bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi trẻ mọc răng.

Vì sao răng sữa quan trọng?

Răng sữa giúp trẻ nghiền và nhai thức ăn, hỗ trợ phát triển khả năng nói và giữ khoảng trống cần thiết để răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí. Khi răng sữa bị sâu, trẻ có thể đau, nhạy cảm khi ăn uống, khó ngủ hoặc không muốn ăn. Những trường hợp sâu răng nặng còn có nguy cơ viêm, nhiễm trùng và phải điều trị sớm.

Đặc biệt, nếu răng sữa bị rụng quá sớm do sâu hoặc nhiễm trùng, khoảng trống dành cho răng vĩnh viễn có thể bị thay đổi. Điều này có thể khiến răng vĩnh viễn gặp khó khăn khi mọc hoặc mọc lệch vị trí. Do đó, dù cuối cùng răng sữa sẽ rụng, cha mẹ vẫn cần duy trì vệ sinh và kiểm tra răng miệng cho trẻ.

Chăm sóc răng sữa từ khi nào?

Cha mẹ không cần đợi đến khi trẻ có nhiều răng mới bắt đầu vệ sinh. Trước khi răng mọc, có thể dùng khăn sạch, mềm lau nhẹ nướu cho trẻ 2 lần/ngày, đặc biệt trước khi ngủ.

Khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện, nên bắt đầu chải răng bằng bàn chải mềm dành cho trẻ nhỏ. CDC khuyến nghị chải răng 2 lần mỗi ngày, đặc biệt chú trọng lần chải trước khi trẻ đi ngủ.

Kem đánh răng chứa fluoride cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng sâu răng. Với trẻ dưới 3 tuổi, chỉ nên sử dụng một lượng rất nhỏ, tương đương một vệt mỏng cỡ hạt gạo. Trẻ từ 3 tuổi có thể dùng lượng khoảng một hạt đậu.

Trẻ nhỏ thường chưa đủ khả năng tự chải sạch răng. Vì vậy, cha mẹ nên trực tiếp chải hoặc hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn trẻ hình thành thói quen vệ sinh răng miệng hàng ngày.

Ngoài vệ sinh tại nhà, trẻ nên được khám nha khoa định kỳ. Hiệp hội Nha khoa Nhi khoa Mỹ (AAPD) khuyến nghị trẻ được khám nha khoa trong vòng 6 tháng kể từ khi chiếc răng đầu tiên mọc và không muộn hơn 12 tháng tuổi. Khám sớm giúp nha sĩ phát hiện nguy cơ sâu răng, đồng thời hướng dẫn cha mẹ cách vệ sinh và chăm sóc phù hợp.

Răng sữa khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ ăn uống và phát triển bình thường mà còn tạo nền tảng cho sức khỏe răng miệng về sau. Vì vậy, cha mẹ không nên chờ đến khi trẻ đau răng hoặc răng bị sâu mới bắt đầu quan tâm.