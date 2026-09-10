Bi kịch ẩn sau sự ra đi ở tuổi 24 của 'thánh ăn' triệu view

Sự ra đi của Ganfan Yingying ở tuổi 24 khiến nhiều người chú ý đến những hệ lụy sức khỏe có thể ẩn sau các video mukbang triệu view.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Ganfan Yingying, nhà sáng tạo nội dung ẩm thực Trung Quốc sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Chỉ vài ngày trước khi qua đời, Ganfan Yingying vẫn xuất hiện trước máy quay như thường lệ. Trên mu bàn tay cô còn chi chít dấu kim truyền dịch. Dù đang phải điều trị, Yingying vẫn kể về công việc livestream bán hàng và những áp lực phía sau những buổi phát sóng kéo dài.

Yingying trong những video mukbang thu hút hàng triệu lượt xem. Ảnh: NTDTV.

Để quay video ăn uống và bán sản phẩm, cô từng phải ăn một lượng thức ăn rất lớn trong thời gian ngắn. Có buổi livestream, Yingying cho biết mình phải ăn tới 60-70 quả trứng bắc thảo. “Ăn càng nhiều, hiệu quả livestream càng tốt, nhưng cơ thể chưa chắc chịu nổi”, cô từng chia sẻ.

Ngày 14/8, Yingying đăng video nói bản thân vừa nhập viện vì hạ kali máu. Trong video, cô nhắc người theo dõi rằng kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu.

Ba ngày sau, Yingying qua đời ở tuổi 24. Gia đình không công bố nguyên nhân tử vong cụ thể. Hành trình của cô, từ một nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi đến những ngày cuối cùng phải nhập viện, khiến nhiều người nhìn lại những gì có thể ẩn sau những video ăn uống tưởng như chỉ mang tính giải trí.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), người thường xuyên ăn quá mức có thể đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, từ những nguy cơ xảy ra ngay trong lúc ăn đến các bệnh lý chuyển hóa và rối loạn hành vi ăn uống về lâu dài.

Ăn quá nhanh, quá nhiều có thể gây sặc, giãn dạ dày

Theo bác sĩ Thắng, một trong những nguy cơ có thể xảy ra ngay trong quá trình ăn là sặc hoặc hóc đường thở. Khi phải ăn một lượng lớn thực phẩm trong thời gian ngắn, đặc biệt nếu ăn nhanh để phục vụ việc quay hoặc livestream, nguy cơ nhai không kỹ, nuốt vội có thể tăng lên.

Sặc xảy ra khi thức ăn hoặc dịch đi nhầm vào đường thở thay vì xuống thực quản. Trong trường hợp nghiêm trọng, dị vật có thể gây tắc nghẽn đường thở và trở thành tình huống cấp cứu.

Ăn quá nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến dạ dày bị căng giãn quá mức, làm tăng nguy cơ giãn dạ dày cấp. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, việc nạp một lượng thức ăn quá lớn trong thời gian ngắn khiến dạ dày phải giãn ra đáng kể để chứa thức ăn. Bác sĩ Thắng cảnh báo giãn dạ dày cấp do ăn quá mức là một biến chứng cần lưu ý.

Khi dạ dày bị căng quá mức, người ăn có thể xuất hiện đau bụng, chướng bụng, buồn nôn hoặc nôn. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng căng giãn quá mức có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn của thành dạ dày và gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Móc họng nôn gây hạ kali máu

Một vấn đề đáng lo khác là hành vi cố tình gây nôn sau khi ăn quá mức nhằm giảm cảm giác đầy bụng hoặc hạn chế tăng cân.

Bác sĩ Thắng cho biết nôn nhiều lần có thể khiến cơ thể mất nước và các chất điện giải, đặc biệt là kali. Hạ kali máu nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cơ và tim, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Ngoài ra, acid từ dạ dày tiếp xúc nhiều lần với thực quản và khoang miệng có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản, kích ứng vùng họng và làm mòn men răng.

Nếu tình trạng ăn quá mức rồi cố tình nôn lặp đi lặp lại, đây không còn đơn thuần là một cách xử lý cảm giác quá no mà có thể là dấu hiệu của vấn đề về hành vi ăn uống cần được quan tâm.

Tình trạng rối loạn ăn uống

Bác sĩ Thắng nhấn mạnh cần phân biệt hoạt động mukbang với bệnh lý rối loạn ăn uống. Việc một người quay video ăn nhiều không đồng nghĩa người đó mắc bệnh.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện một chu kỳ lặp lại gồm ăn mất kiểm soát → cảm giác tội lỗi → nhịn ăn, tập luyện quá mức hoặc cố tình gây nôn để bù trừ.

Những hành vi này cho thấy mối quan hệ với thức ăn đang trở nên không lành mạnh và có thể liên quan đến các rối loạn ăn uống.

Việc cố gắng “bù” cho một bữa ăn quá mức bằng cách nhịn đói hoặc ép cơ thể vận động quá sức cũng không phải giải pháp an toàn. Thay vì tự kiểm soát bằng các biện pháp cực đoan, người có biểu hiện bất thường nên được đánh giá và hỗ trợ phù hợp.

Hệ lụy lâu dài

Nếu thường xuyên tiêu thụ lượng lớn thực phẩm giàu năng lượng, đặc biệt là đồ chiên rán, nhiều đường, nhiều muối hoặc thực phẩm chế biến sẵn, tổng năng lượng nạp vào có thể vượt xa nhu cầu thực tế của cơ thể.

Thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu năng lượng có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa như mỡ máu cao, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ.

Theo bác sĩ Thắng, về lâu dài, kiểu ăn uống này làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa như mỡ máu cao, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và gan nhiễm mỡ.

Những món ăn sống, tái hoặc thực phẩm không được xử lý nhiệt đúng cách cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn đường ruột và ký sinh trùng.

Bên cạnh chế độ ăn, lịch làm việc kéo dài, ăn uống thất thường và thiếu ngủ mạn tính cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức.

Người xem cũng có thể bị ảnh hưởng

Không chỉ người trực tiếp thực hiện mukbang, nội dung này còn có thể tác động đến hành vi ăn uống của người xem.

Những video liên tục xuất hiện hình ảnh khẩu phần ăn khổng lồ, ăn nhanh hoặc ăn vượt xa nhu cầu bình thường có thể khiến một số người hình thành nhận thức sai lệch về khẩu phần và cảm giác no, đặc biệt khi nội dung được xây dựng như một hình thức giải trí hoặc thử thách.

Với trẻ em và thanh thiếu niên, việc thường xuyên tiếp xúc với nội dung ăn uống cực đoan càng cần được quan tâm. Các em có thể bắt chước hành vi hoặc xem việc ăn quá nhiều như một thử thách thú vị thay vì nhận thức được giới hạn của cơ thể.

Do đó, bác sĩ Thắng cho rằng người xem cần tỉnh táo trước những nội dung này, không nên bắt chước lượng thức ăn, tốc độ ăn hoặc các hành vi “bù trừ” xuất hiện trong video.