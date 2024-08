Chăm sóc da mặt căng bóng với đá gua sha

Trên Instagram, nhiều tín đồ làm đẹp chia sẻ làn da căng mịn, không lỗ chân lông và nói rằng đã sử dụng đá gua sha để có được tác dụng thần kỳ.

Đá gua sha là một công cụ được sử dụng để giảm căng thẳng, làm đẹp da và tăng tuần hoàn. Chúng thường được làm bằng ngọc bích hoặc thạch anh, nhưng cũng có các sản phẩm bằng nhựa. Đá gua sha có nhiều hình dạng khác nhau, phổ biến nhất là loại dẹt, có một cạnh nhỏ hơn có thể dùng để massage phần gần mắt hoặc mũi.

Nhiều người cho rằng gua sha giúp cơ mặt săn chắc hơn, với xương gò má được định hình rõ và má bớt sưng. Sử dụng nó để massgae nhẹ nhàng cũng có thể làm giảm bọng mắt. Một số người dùng cho biết nó làm giảm căng cơ, làm cho xương gò má và đường viền hàm của họ trông rõ nét hơn.

Nguồn gốc của liệu pháp gua sha

Theo nhiều chia sẻ trên mạng, sử dụng đá gua sha để chăm sóc da là liệu pháp có từ thời Trung Hoa cổ đại, được những người đẹp trong hoàng cung sử dụng. Tuy nhiên không có bằng chứng xác thực nào cho những lời đồn đại này.

Ping Zhang, một chuyên gia về y học cổ truyền Trung Quốc đang làm việc tại New York (Mỹ), nói với Vogue: "Gua sha ban đầu được sử dụng để trị các triệu chứng mệt mỏi, say nắng đột ngột. Nó được sử dụng từ thời nhà Nguyên để hỗ trợ hồi sức cho những người say nắng khi đi làm đồng".

Đá gua sha được dùng để massgae mặt có thể hỗ trợ nâng cơ, tăng lưu thông máu. Ảnh: Pexels.

Sau đó, liệu pháp gua sha đã phát triển thành một kỹ thuật chữa bệnh được nhiều người biết đến. Jerry Lin, bác sĩ về y học cổ truyền Trung Quốc, nói rằng liệu pháp gua sha là dùng một dụng cụ có cạnh nhẵn để giảm căng cơ, cải thiện lưu thông máu và thúc đẩy quá trình tự chữa lành của cơ thể.

"Gua sha đã được sử dụng suốt nhiều thế kỷ trong y học cổ truyền Trung Quốc và cũng được thực hành ở các nền văn hóa châu Á khác với các biến thể về công cụ và kỹ thuật được sử dụng", Lin nói.

"Những lợi ích của liệu pháp gua sha đối với khuôn mặt được phát hiện một cách tình cờ", Cecily Braden, chuyên gia thẩm mỹ toàn diện và là nhà giáo dục spa tại New York, cho biết.

Braden giải thích trong giao thức "gua sha facial fusion" phổ biến, các động tác massage viên đá ngọc bích dẹt hình chữ S hướng ra ngoài, hướng lên trên có tác dụng giúp tăng cường lưu thông máu, giải phóng các chất lỏng ứu đọng ở bọng mắt và "kích hoạt hệ thống làm sạch tự nhiên của cơ thể".

Tại spa của chuyên gia châm cứu Elaine Huntzinger có trụ sở tại Paris, cạo gió trên mặt bằng đá gua sha là một trong những liệu pháp được săn đón nhất trong các bộ sưu tập mùa xuân.

Eva Chen, giám đốc quan hệ đối tác thời trang tại Instagram và là người ủng hộ nhiệt thành của Huntzinger, đã chia sẻ rằng: "Toàn bộ khuôn mặt tôi cảm nhận được sự khác biệt, giống như mọi căng thẳng đều biến mất".

Huntzinger giải thích trong y học Trung Quốc, người ta sẽ tìm hiểu được gốc rễ của nguyên nhân gây mất cân bằng với các vấn đề về cảm xúc. Cô áp dụng những bài học này vào các liệu pháp của mình, bắt đầu bằng một buổi tư vấn kéo dài 20 phút để xác định sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần với khách hàng.

Rủi ro

Michelle Han, bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc và là người đồng sáng lập Potion Lab, cho biết khi thực hiện liệu pháp gua sha không đúng cách, có khả năng bị bầm tím, đổi màu hoặc đau nhức cơ nghiêm trọng.

Việc sử dụng liệu pháp gua sha có những rủi ro nhất định, cần tìm hiểu kỹ hoặc có sự tư vấn của chuyên gia. Ảnh: Pexels.

Bà không khuyến khích áp dụng liệu pháp gua sha cho những người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc bất kỳ ai có làn da mỏng. Những người đang mang thai hoặc bất kỳ ai có thể bị phát ban, cháy nắng, da bị viêm, vết thương hở, bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia trước khi tự thực hiện gua sha.

Với những ai đã tiêm bất kỳ loại thuốc nào vào mặt, chẳng hạn như botox và chất làm đầy, Han khuyên nên đợi ít nhất 4 tuần sau khi tiêm mới sử dụng liệu pháp này.

Bác sĩ Lin cũng khuyên: "Cần phải thận trọng khi tiếp cận phương pháp này. Chúng ta cần cẩn thận trước những tuyên bố về hiệu quả vượt ra ngoài các tác dụng đã được chứng minh. Hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm một bác sĩ được đào tạo có thể giúp đảm bảo trải nghiệm gua sha an toàn và hiệu quả".