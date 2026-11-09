CEO Nvidia mất hàng chục tỷ USD trước khi thừa nhận ngoại tình

Trước khi thừa nhận bê bối ngoại tình, CEO Jensen Huang đã chứng kiến khối tài sản cá nhân sụt giảm hàng chục tỷ USD khi cổ phiếu Nvidia bị nhà đầu tư bán tháo.

Theo danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes, CEO Nvidia Jensen Huang hiện nắm giữ vị trí người giàu thứ 8 trên thế giới, với khối tài sản ròng lên đến 162,2 tỷ USD . Là nhà đồng sáng lập hãng chip nổi tiếng Nvidia vào năm 1993, ông Huang hiện nắm giữ khoảng 4% cổ phần Nvidia, một trong những doanh nghiệp được định giá cao nhất thế giới hiện nay với vốn hóa 4.500 tỷ USD .

Tuy nhiên, ngày 5/11 trước đó, vị tỷ phú này đã mất gần 12 tỷ USD tài sản chỉ trong một ngày, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ bùng nổ, xuất phát từ lo ngại kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ làm chậm quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, từ đó tác động đến Nvidia.

Đà lao dốc của cổ phiếu Nvidia khiến ông Huang tụt từ vị trí người giàu thứ 7 thế giới xuống thứ 9 trong bảng xếp hạng tỷ phú Forbes. Ông bị vượt mặt bởi Steve Ballmer, cựu CEO Microsoft, với tài sản ước tính 166,8 tỷ USD và Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway, với tài sản 165 tỷ USD .

Dù khối tài sản đã phần nào phục hồi, nhiều tin tức tiêu cực xung quanh đời tư của vị CEO Nvidia đang khiến bản thân ông và cổ phiếu công ty "chao đảo".

Trên sàn chứng khoán, trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm mạnh. Dữ liệu giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn Hyperliquid và giao dịch cổ phiếu ngoài giờ trên hệ thống Blue Ocean cho thấy giá cổ phiếu Nvidia ở mức khoảng 178,6 USD , giảm hơn 4% so với giá đóng cửa 186,64 USD trên sàn Nasdaq hôm 6/11.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi truyền thông đưa tin ông Huang có mối quan hệ thân thiết với một nữ doanh nhân Trung Quốc. Trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ này, theo Reuters.

Diễn biến trên khiến sự chú ý đổ dồn vào tương lai của ông Huang, trong bối cảnh Nvidia là nhà sản xuất chip có giá trị lớn nhất thế giới và vị CEO này đóng vai trò là một trong những nhân vật tích cực nhất trong việc thúc đẩy làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại công ty môi giới Pepperstone ở Melbourne, nhận định diễn biến này hoàn toàn không có lợi cho cổ phiếu Nvidia, trong bối cảnh vẫn còn nhiều tranh luận về quy mô đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, ông Weston không nghĩ rằng vị trí của ông Huang sẽ bị thay thế. "Nếu thực sự tin rằng ông ấy sẽ từ chức..., cổ phiếu Nvidia sẽ lao dốc. Thành thật mà nói, đó sẽ là một đợt bán tháo khủng khiếp", ông nói.

Đầu tháng 10, Nvidia từng đứng trước cơ hội trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa thị trường 6.000 tỷ USD . Tuy nhiên, thời điểm này lại không thuận lợi đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư lớn vào AI.

Trong quý II/2026, Nvidia ghi nhận doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD , tăng 117% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 92% tổng doanh thu. Tuy nhiên, công ty sẽ phải tìm cách ứng phó với tâm lý bất an ngày càng gia tăng của nhà đầu tư sau kết quả bầu cử giữa kỳ.