CEO Hàn Quốc chia tay vì bạn gái nói 'Em yêu anh' với idol Kpop

Ngày 5/6, Cho Young Min, influencer Hàn Quốc kiêm Giám đốc điều hành hãng thời trang nội địa Thug Club, lọt top 100 thương hiệu do Hypebeast bình chọn năm 2023, đăng story ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại của anh với bạn gái cũ nhằm giải thích nguyên nhân hai người chia tay.

Trong đó, người yêu đã gửi cho anh một video về nam thần tượng Yeonjun thuộc nhóm nhạc Kpop TXT, kèm tin nhắn “Yeonjun à, em yêu anh”, theo allkpop.

“Tôi là một chàng trai chân thành. Tôi không cần một cô gái dễ dàng nói 'em yêu anh' với những chàng trai khác. Tôi chỉ muốn một tình yêu chân thật và một người tôi có thể dành trọn vẹn tình cảm vào”, anh nói thêm.

Sau đó, cô gái đã gửi tin nhắn xin lỗi, nhưng Cho vẫn quyết định chấm dứt mối quan hệ của cả hai.

Bạn gái sau đó đã xác nhận việc chia tay trên Instagram cá nhân.

“Chúng tôi quả thực đã chia tay vì Yeonjun của TXT. Dù không hiểu lý do bạn trai buồn phiền về mối quan hệ giữa tôi và thần tượng, tôi vẫn cố gắng tôn trọng điều đó, bởi anh là người tôi yêu. Tôi cũng đã chân thành xin lỗi anh ấy. Song, tôi vẫn cảm thấy bối rối với lý do chia tay này, ngay cả khi chúng tôi đã tính đến việc kết hôn suốt một năm qua”.

Cuối cùng, Cho đã đăng tiếp một story trên Instagram để làm rõ mọi chuyện. Người đàn ông một lần nữa khẳng định lý do chia tay là do tin nhắn "Yeonjun, em yêu anh" của bạn gái.

“Có vẻ là cô ấy tính gửi tin nhắn này cho bạn bè thay vì tôi. Khoảng 23h30, tôi định gửi tin nhắn nói nhớ cô ấy nhưng tôi khựng lại khi nhìn thấy video và tin nhắn của cô ấy về Yeonjun... Ai lại muốn cưới một người luôn nói về một chàng trai khác như vậy?", anh chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xứ kim chi. Một số người bày tỏ sự thông cảm với tình huống mà chàng trai gặp phải, trong khi một số ý kiến khác không đồng tình với quyết định chia tay, cho rằng Cho chỉ đang ghen tị và có phần ích kỷ khi bạn gái thần tượng một nam idol.

Có một thuật ngữ dành cho mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng, là parasocial relationship. Mối quan hệ kiểu này có thể đóng vai trò là nền tảng thực hành để phát triển kỹ năng giao tiếp hay hiểu biết về các chuẩn mực xã hội, từ đó giúp ích cho các mối quan hệ lãng mạn ngoài đời thực, theo Jonathan Cohen, giáo sư tại đại học Haifa (Israel), chia sẻ trong Journal of Broadcasting & Electronic Media (2004).

Dù vậy, không ít mối quan hệ lãng mạn gặp trở ngại khi một trong hai người dành sự quan tâm đặc biệt cho thần tượng.

Tiến sĩ Gayle Stever, nhà nghiên cứu hàng đầu về hành vi của người hâm mộ, giải thích: “Người yêu có thể cảm thấy thiếu an toàn bởi sự đầu tư tình cảm và thời gian của đối phương dành thần tượng của mình, dẫn đến cảm giác ghen tị và bất an”.

Bên cạnh đó, việc theo đuổi thần tượng đôi khi có thể làm một người trở nên thiếu sự quan tâm dành cho nửa kia, từ đó dễ gây ra xích mích và cảm giác bị bỏ rơi.

Yêu thích thần tượng quá mức có thể khiến nửa còn lại sinh ra những cảm giác thiếu an toàn, thậm chí ghen tuông. Ảnh minh họa: KonnectedInfinite.

Theo một nghiên cứu của Tiến sĩ Lynn McCutcheon và các đồng nghiệp, một người thường gặp khó khăn trong việc thấu hiểu tình cảm và sự cống hiến của người yêu mình cho thần tượng.

Sự khác biệt trong quan điểm về thần tượng có thể tạo ra rào cản giao tiếp, khiến hai bên gặp khó khăn trong việc thảo luận và giải quyết xung đột liên quan. Điều này còn có thể dẫn đến sự thiếu đồng cảm và hiểu biết, khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn.

Văn hóa “đu idol” ngày càng trở nên phổ biến nên việc hiểu rõ về tác động của parasocial relationship lên đời sống thực tế là thiết yếu. Đối với các cặp yêu đương đang gặp phải khó khăn vì một trong hai dành tình cảm đặc biệt cho thần tượng, chìa khóa quan trọng để giải quyết vấn đề nằm ở giao tiếp cởi mở và sẵn sàng thấu hiểu quan điểm hai bên.

