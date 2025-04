CĐV hoang mang với quy định của UEFA

Khi đồng hồ điểm sang phút 67 trên sân Villa Park, HLV Unai Emery của Aston Villa quyết định tung Marco Asensio vào sân, một quyết định khiến không ít CĐV cảm thấy bối rối. Ngôi sao người Tây Ban Nha gia nhập Villa theo dạng cho mượn từ PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trên mạng xã hội, một CĐV viết: “Liệu quy định của UEFA có khác biệt không? Làm sao Asensio có thể thi đấu cho Villa khi anh ấy đã chơi cho PSG trong cùng một giải đấu và lại còn đang được cho mượn từ PSG?”.

Một CĐV khác bình luận: “Asensio chơi cho Villa và đối đầu với PSG, điều này làm tôi bối rối”.

Một fan nữa cũng bày tỏ: “Quy định này là gì vậy? Cầu thủ có thể chơi cho đội khác và đối đầu với câu lạc bộ chủ quản à? Tôi không thích điều này.”

Ở Premier League, cầu thủ không được phép thi đấu với câu lạc bộ chủ quản khi đang cho mượn. Tuy nhiên, trong các giải đấu của UEFA, quy định này không áp dụng.

Theo talkSPORT, Asensio được phép thi đấu vì quy định của UEFA nêu rõ rằng “các câu lạc bộ không thể áp đặt bất kỳ sự ảnh hưởng nào lên quyết định của đội bóng khác về việc cầu thủ nào sẽ ra sân trong một trận đấu”.

Trước đó, Samuel Iling-Junior từng thi đấu cho Bologna trong trận đối đầu Aston Villa tại vòng phân hạng Champions League mùa này. Đáng nói, cầu thủ 21 tuổi vẫn thuộc biên chế chính thức của Aston Villa.

Trong quá khứ, Philippe Coutinho ghi hai bàn cho Bayern Munich trong trận gặp CLB chủ quản Barcelona, với chiến thắng 8-2 nghiêng về đội bóng Đức tại vòng tứ kết Champions League. Trước đó nữa, vào năm 2014, Thibaut Courtois thi đấu cho Atletico Madrid trong trận gặp Chelsea - CLB chủ quản của thủ thành người Bỉ - cũng ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất hành tinh.

Trở lại với trận đấu giữa Aston Villa và PSG, chủ nhà giành chiến thắng 3-2, nhưng để thua chung cuộc 4-5 sau hai lượt trận.

