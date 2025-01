CDC Mỹ nhận lệnh lập tức dừng hợp tác với WHO

Các nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) được yêu cầu lập tức ngừng hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Guardian đưa tin hôm 27/1.

Trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Theo một văn bản nội bộ được ông John Nkengasong, một quan chức CDC, gửi tới các lãnh đạo cấp cao của cơ quan này đêm 26/1, mọi nhân viên của CDC cần lập tức đình chỉ các hoạt động hợp tác với WHO và “chờ hướng dẫn”.

Chính sách trên áp dụng với “mọi nhân viên CDC đang tương tác với WHO thông qua các nhóm chuyên gia kỹ thuật, trung tâm điều phối, hội đồng tư vấn, các thỏa thuận hợp tác hay các hình thức khác - trực tiếp cũng như trực tuyến”. Các nhân viên CDC cũng không được phép đến thăm trụ sở WHO.

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp để khở động quá trình rút Mỹ khỏi WHO. Chính sách này chưa thể lập tức có hiệu lực do cần được Quốc hội phê chuẩn. Mỹ cũng cần thông báo trước một năm và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với WHO trong năm tài khóa này.

Giới chuyên gia lo ngại động thái bất ngờ của Mỹ có thể ảnh hưởng tới nỗ lực nghiên cứu và ngăn chặn sự lây lan của virus Marburg và bệnh đậu mùa khi tại châu Phi, cũng như nhiều nguy cơ y tế khác trên thế giới.

Chính quyền Trump cũng đã yêu cầu các cơ quan y tế liên bang ngừng hầu hết trao đổi lạc với WHO, ít nhất cho tới cuối tháng này.

“Ngừng trao đổi và gặp mặt với WHO là vấn đề lớn”, tiến sĩ Jeffrey Klausner, chuyên gia tại Đại học Nam California, nói.

Theo ông Klausner, việc trao đổi với WHO sẽ có lợi cho cả hai bên, với các thông tin thu được có thể giúp Mỹ “bảo vệ người Mỹ ở trong nước cũng như ở nước ngoài”.