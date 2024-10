Cầu thủ nào dễ bị gạch tên nhất dưới thời Tuchel

Telegraph nhận định Jordan Pickford có thể là người đầu tiên mất suất ở đội một tuyển Anh dưới thời Tuchel. Trang này đánh giá rằng thủ thành 30 tuổi sẽ phải nỗ lực chứng minh tài năng nếu không muốn bị loại.

"Chúng tôi có thời gian đến tháng 1/2025 để chọn ra một tập thể tốt nhất. Đội tuyển không cần 24 cá nhân kiệt xuất, thay vào đó sẽ chọn ra một đội hình mạnh mẽ nhất", tân HLV tuyển Anh, Tuchel chia sẻ.

Trong trận thua 1-2 trước Hy Lạp tại Nations League hôm 11/10, Jordan Pickford mắc sai lầm nghiêm trọng khi bỏ khung thành để lao lên cản phá đối phương. Thủ môn của Everton xử lý bóng thiếu quyết đoán, vô tình đưa bóng vào chân đối thủ, suýt chút nữa khiến đội nhà phải trả giá bằng một bàn thua. May mắn thay, trung vệ Levi Colwill kịp thời cứu thua trên vạch vôi.

Phong độ của Pickford từ đầu mùa khá tệ. Anh nhận đến 15 bàn thua sau 7 vòng đấu ở Premier League, thành tích tệ thứ hai trong giải đấu, chỉ hơn mỗi Wolves (21 bàn thua). Trên bảng xếp hạng, Everton xếp thứ 16 với 5 điểm.

Pickford từng nhận sự tín nhiệm của cựu HLV Gareth Southgate. Anh bắt chính cho "Tam sư" từ World Cup 2018 và tham dự một loạt giải đấu lớn sau đó như Euro 2020, World Cup 2022 và Euro 2024. Điểm mạnh của Pickford là phản xạ và khả năng bắt phạt đền ấn tượng. Trong màu áo tuyển Anh, Pickford có 71 lần ra sân, kém 2 trận so với huyền thoại Gordon Banks.

Dean Henderson (Crystal Palace) và Nick Pope (Newcastle) là hai ứng viên có thể cạnh tranh suất bắt chính của Pickford ở tuyển Anh.

