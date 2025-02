Cầu thủ hạng Nhất Anh đối mặt án tù 2 năm

Theo thông tin từ Daily Mail, lực lượng chức năng có mặt tại trung tâm huấn luyện của QPR ở Hounslow vào sáng thứ năm (27/2) để thực hiện lệnh bắt giữ.

Hai cầu thủ này đều trong độ tuổi cuối teen và vẫn đang bị cảnh sát giam giữ để phục vụ điều tra hành vi quay lén. Vụ việc xảy ra tại một hộp đêm ở Kingston, Nam London vào ngày 5/2.

Theo luật pháp Anh, quay lén được định nghĩa là ghi hình người khác thực hiện các hoạt động riêng tư nhằm mục đích thỏa mãn tình dục mà không có sự đồng ý. Nếu bị kết tội quay lén, các nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù giam.

"Vụ bắt giữ xuất phát từ một đơn tố cáo về sự cố tại hộp đêm ở Kingston vào ngày 5/2. Hiện cả hai nghi phạm bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Nạn nhân đang nhận được sự hỗ trợ từ các sĩ quan chuyên trách", thông báo từ Sở Cảnh sát Metropolitan.

Trong tuyên bố chính thức, CLB QPR xác nhận: "Queens Park Rangers nhận được thông tin về vụ việc liên quan đến 2 cầu thủ của học viện. Các cá nhân này đang hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Vì cuộc điều tra đang diễn ra, CLB không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào vào thời điểm này".

Hiện tại, QPR xếp thứ 14 tại Championship. Mùa trước, họ phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng. Mùa này, cựu binh Premier League có phong độ ấn tượng trên sân nhà Loftus Road, với 7 chiến thắng trong 8 trận gần nhất.

