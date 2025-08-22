Cầu thủ đồng tính treo giày để chăm sóc con với bạn gái

Jakub Jankto - cầu thủ quốc tế đầu tiên còn thi đấu công khai thừa nhận mình đồng tính - vừa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 29.

Jakub Jankto và bạn gái khi anh chưa công khai về giới tính

Sau khi hết hợp đồng hai năm với Cagliari vào tháng 6, Jankto rơi vào cảnh không CLB. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng đảo Sardinia, anh ra sân 20 trận, nhưng mùa giải tiếp theo không có bất kỳ lần góp mặt nào.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội, Jankto tiết lộ đã vật lộn với chấn thương mắt cá suốt cả mùa giải, và cuối cùng chính vấn đề này buộc bản thân phải treo giày. Một lý do quan trọng khác là anh muốn trở lại Praha để dành nhiều thời gian hơn cho con trai - kết quả của mối tình trước với Marketa Ottomanska. Hiện tại, trên Instagram, anh cho biết mình làm trợ lý HLV đội U7 của Dukla Prague.

Jankto là cầu thủ đa năng, có thể đá hậu vệ trái, tiền vệ hoặc chạy cánh. Anh khởi nghiệp tại Italy trong màu áo Udinese, trước khi được cho mượn tại Ascoli và Sampdoria. Năm 2019, Sampdoria mua đứt anh, và hai năm sau, cầu thủ này chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Getafe.

Mùa 2022/23, Jankto trở về quê nhà thi đấu cho Sparta Prague theo dạng cho mượn, và cũng chính tại đây, anh công khai giới tính bằng một đoạn video trên mạng xã hội. Thời điểm đó, tiền vệ người Czech vẫn là thành viên của đội tuyển quốc gia và đã có 45 lần ra sân và ghi được bốn bàn thắng.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2023, Jankto - khi ấy đã chia tay Ottomanska được hai năm - khẳng định hoàn toàn hài lòng với quyết định công khai giới tính của mình.

Jankto là một trong số rất ít cầu thủ nam dám công khai giới tính khi vẫn còn thi đấu. Trước anh, năm 2021, Josh Cavallo (Adelaide United) trở thành cầu thủ nam đang chơi ở giải VĐQG đầu tiên trên thế giới công khai đồng tính. Một năm sau, Jake Daniels (Blackpool) cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất tại Anh dám bước ra ánh sáng với tư cách người đồng tính công khai.